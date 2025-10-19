Elecciones en Pergamino: Las boletas electorales ya están en el Correo Argentino

La cuenta regresiva hacia los comicios legislativos nacionales se desarrolla sin pausas, y en Pergamino ya se respira el clima previo a los comicios del domingo 26 de octubre. En la tarde del viernes, las Boletas Únicas Papel ( BUP ), que debutarán oficialmente este año como nuevo instrumento de votación, arribaron a la sede local del Correo Argentino, marcando un paso clave dentro del operativo logístico que se despliega en todo el país.

El cargamento, que llegó bajo estrictas medidas de seguridad, fue descargado en el edificio ubicado en la esquina de Merced y Echevarría, donde se centralizará toda la distribución y resguardo del material electoral correspondiente al Distrito Pergamino; en este caso, las boletas vinieron en paquetes sellados, junto con sobres, padrones, útiles y demás elementos necesarios para el desarrollo del acto eleccionario.

Desde ese punto neurálgico, que funciona como base logística bajo la supervisión de las autoridades de la Justicia Electoral Nacional y con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se coordinará en los próximos días el reparto hacia los 55 distintos establecimientos educativos que funcionarán como lugares de votación en la ciudad y en las localidades rurales.

Uno de los aspectos más relevantes de esta elección será la implementación de la Boleta Única Papel, una herramienta que busca garantizar mayor transparencia, equidad e igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas. Se trata de un cambio estructural en la forma de votar: cada elector recibirá una única hoja, donde estarán impresos los nombres de todos los candidatos de las diferentes agrupaciones políticas, divididos por categoría.

Con esta modalidad, el votante deberá marcar con una cruz o tilde el casillero correspondiente a la opción elegida. Luego, doblará la boleta y la depositará en la urna. Esta innovación reemplaza el sistema tradicional de boletas partidarias múltiples, que durante décadas fue objeto de debate por su complejidad, el riesgo de faltantes y las denuncias por manipulación.

Fuentes del Correo Argentino de Pergamino indicaron que estas boletas “llegaron en perfectas condiciones, debidamente embaladas y con todos los controles de seguridad establecidos por la Justicia Electoral”. Desde el organismo postal destacaron además que “todo el material permanecerá bajo custodia en la sede hasta el día previo a los comicios, cuando se iniciará la distribución hacia las 280 mesas que funcionarán en el Distrito”.

Custodia y seguridad en Pergamino

El Correo Argentino de Pergamino es el encargado del transporte, almacenamiento y distribución de urnas, boletas, padrones y documentación complementaria. Desde el viernes y hasta el sábado 25 de octubre, todo el material permanecerá en depósito seguro dentro de la casa postal, bajo un esquema de vigilancia permanente coordinado entre la Justicia Electoral, las fuerzas de seguridad y personal del correo.

Semanas atrás, también habían llegado a esa misma dependencia las 280 urnas que se utilizarán en el Distrito, donde un total de 94.121 electores de Pergamino están habilitados para emitir su voto. Las urnas, numeradas y selladas, serán distribuidas junto a todos los kits electorales que incluyen los útiles de mesa, actas, sobres y formularios necesarios para el desarrollo de la jornada.

Fuentes judiciales consultadas por LA OPINION señalaron que “el operativo se viene cumpliendo según el cronograma previsto, con la coordinación entre los delegados de la Justicia Electoral, el personal del Correo y las fuerzas de seguridad asignadas”.

El operativo pergaminense

El movimiento en la sede del Correo Argentino comenzó temprano el viernes, con el arribo de los camiones provenientes del centro de distribución provincial. Personal especializado se encargó de verificar el estado de los bultos y realizar el conteo correspondiente. Todo el material fue luego trasladado a los depósitos internos del edificio, donde permanecerá bajo custodia hasta su distribución final.

Durante los próximos días, se realizarán las reuniones de coordinación con los jefes de escuela y presidentes de mesa, a fin de ajustar los detalles logísticos para el día de la elección. Además, se prevé seguir con las instancias de capacitaciones finales para los agentes encargados de la entrega y recolección del material, así como para quienes oficiarán de delegados en los establecimientos educativos.

La elección del domingo próximo definirá la renovación parcial del Congreso Nacional, con bancas en disputa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, según corresponda a cada provincia. En Pergamino, el proceso se vive con particular atención, dado que el distrito forma parte de la Segunda Sección Electoral bonaerense, una de las más numerosas del territorio provincial.

La novedad de la Boleta Única Papel también genera expectativa entre los votantes y las autoridades locales, que en los últimos días han intensificado las campañas informativas para explicar cómo será el nuevo sistema. En distintas instituciones educativas y organismos públicos se vienen realizando charlas y simulacros de votación, con el propósito de familiarizar a la ciudadanía con la nueva herramienta y garantizar un sufragio ágil y ordenado.

“Para todos será un paso importante hacia una elección más moderna, más simple y más transparente”, resumió un referente de la organización local. “Todo el material está ya en Pergamino y bajo resguardo; a partir de ahora comienza la cuenta regresiva para que los vecinos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad y confianza”.