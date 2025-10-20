lunes 20 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Elecciones: Pidieron "paciencia" ante la implementación de la Boleta Única de Papel

    Explicaron los principales pasos del nuevo sistema en las elecciones. Admitieron que el cambio a las BUP puede ser más lento que el habitual.

    20 de octubre de 2025 - 15:09
    Esperan que no haya complicaciones en las elecciones con la nueva BUP.
    Lee además
    elecciones 2025: que diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado
    elecciones en pergamino: las boletas electorales ya estan en el correo argentino

    Elecciones en Pergamino: Las boletas electorales ya están en el Correo Argentino

    Landívar explicó en declaraciones radiales que el proceso “busca hacer el voto más simple, rápido y transparente”, aunque admitió que la primera jornada puede ser más lenta de lo habitual.

    Será la primera vez en las elecciones

    “Vamos a empezar desde cero para que todos podamos entender cómo votar el domingo”, sostuvo.

    Sin embargo, volvió a pedir paciencia: “Como todo cambio, va a llevar un poco más de tiempo al principio. Es la primera vez que las autoridades de mesa trabajan con talonarios y las personas votan con este formato. Es importante ir tranquilos y con tiempo”.

    Entre los principales cambios, la funcionaria recordó que ya no habrá cuarto oscuro tradicional, sino cabinas de votación abiertas: “Ahora cada mesa de votación estará dentro de un aula y allí estarán las cabinas. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, habrá una cabina grande de pie y otras dos más pequeñas que se colocan sobre los pupitres. En la Ciudad de Buenos Aires, casi todas serán las cabinas de pie”.

    Paso a paso con la Boleta Única Papel

    El procedimiento cambia con respecto a la votación tradicional: “En vez de recibir un sobre con la boleta del partido, el presidente de mesa va a desprender una boleta única del talonario, la firmará delante tuyo y te la entregará junto con una birome. Con eso vas a la cabina a hacer tu marca”.

    La funcionaria insistió en que los votantes deben prestar atención al momento de marcar su preferencia: “En la Ciudad de Buenos Aires hay que hacer dos marcas, una para senadores y otra para diputados. Por lo que si el votante se olvida de una opción, ese tramo queda en blanco. Y si hacés dos marcas en el mismo renglón, el voto se anula”.

    Formas de utilizarla

    La marca puede hacerse con una cruz, tilde o círculo, siempre dentro del recuadro correspondiente al partido elegido. “Lo importante es que la intención del votante quede clara. Si la marca está entre dos columnas, puede haber dudas sobre a quién se quiso votar”, agregó.

    En caso de error, el elector podrá pedir una nueva boleta: “Si te equivocás, salís con la boleta doblada, se la entregás al presidente de mesa y pedís otra. Esa boleta se guarda en un sobre especial que dice ‘boleta reemplazada’. No se mira el voto, y luego te entregan una nueva para que repitas el proceso”.

    Según Landívar, en las provincias donde ya se utiliza la Boleta Única, como Santa Fe y Córdoba, el proceso de votación es más rápido y ordenado: “Con este sistema puede votar más de una persona por mesa al mismo tiempo, y se evita buscar entre decenas de boletas. Hacés tu marca, doblás la boleta y la colocás en la urna”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones en Pergamino: Las boletas electorales ya están en el Correo Argentino

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    elecciones 2025: que diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cata Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir

    Cata "Tiene días buenos y días malos, pero va evolucionando muy bien. Eso nos da fuerzas para seguir"
    El agente se desplegó con celeridad al escuchar el relato de una persona allegada a la víctima.

    Un agente de la Patrulla Urbana evitó el suicidio de un joven

    Iniciarán nuevas obras esta semana en el centro de San Nicolás

    El Municipio de San Nicolás iniciará una nueva etapa de obras para renovar el microcentro

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    Elecciones 2025: qué diferencia hay entre voto en blanco, nulo e impugnado

    PAMI: Habilitan una herramienta que permite a jubilados resolver reclamos médicos

    PAMI: Habilitan una herramienta que permite a jubilados resolver reclamos médicos