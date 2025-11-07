El pueblo de Buenos Aires que sorprende con su gastronomía y enamoró a celebridades internacionales

A pocos kilómetros de Capital Federal, se encuentra un pueblito rural bonaerense para disfrutar de la tranquilidad y la buena gastronomía tradicional.

En la provincia de Buenos Aires , muchos destinos emergen como paradas obligadas para el descanso. Algunos son famosos, otros, verdaderas joyas escondidas que conquistan a quienes los descubren. El turismo rural gana adeptos, y hay un sitio en particular que deslumbra por su tranquilidad, sabores y un fanático inesperado.

En la llanura bonaerense, el pueblo de Abbott llama la atención por su encanto discreto. Calles tranquilas, historia ferroviaria y una oferta gastronómica que seduce incluso a figuras internacionales. No por nada, el reconocido actor Tommy Lee Jones lo eligió como su sitio de escape.

Abbott pertenece al partido de Monte y se encuentra a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires . Con acceso sencillo por la Ruta Nacional N° 3, este pueblo se esconde entre caminos rurales y ofrece un respiro ideal para quienes buscan desconectarse del ruido urbano.

Su historia se remonta a fines del siglo XIX, cuando el ferrocarril impulsó su crecimiento. Recibe su nombre en honor a Samuel Abbott, ingeniero ligado al desarrollo de la línea del Ferrocarril del Sud.

Qué se puede hacer en Abbott

Aunque tiene solo 600 habitantes, esta bella ciudad ofrece muchas propuestas para pasar el día o el fin de semana. Las actividades rurales, como cabalgatas y paseos por campos, conviven con espacios donde el relax y la buena comida son protagonistas.

Uno de los lugares imperdibles es el Museo del Ferrocarril, instalado en la antigua estación, que mantiene viva la memoria del pueblo. Otro punto clave es la Capilla Santa Margarita de Cortona, construida con aportes de los vecinos y con más de 100 años de historia.

El Abbott Lawn Tennis Club, fundado en 1920, también suma al atractivo local. Allí, además del deporte, hay reuniones sociales, asados y encuentros comunitarios que refuerzan el espíritu de pueblo.

La gastronomía es uno de sus fuertes. La Carpintería es el restaurante más destacado, con platos típicos como empanadas, asado, fiambres y vinos locales. Las pulperías tradicionales también ofrecen opciones sabrosas y auténticas para quienes buscan sabores bien criollos.

Un destino turístico que cautiva a personalidades de renombre mundial

Tommy Lee Jones, actor estadounidense, es un aficionado al campo y a los caballos, y ha visitado Abbott en varias ocasiones por su cercanía con el rancho de caballos de Polo “Santa María de Lobos”. El actor, ganador de un Oscar por su papel en El fugitivo, y dupla de Will Smith en “Men in Black” se muestra encantado con la propuesta gastronómica del pueblo, especialmente con el restaurante La Carpintería, donde se sirven los mejores asados, empanadas, vinos y fiambres de la zona

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat, que ha recorrido el mundo con su música, confesó que Abbott es uno de sus rincones favoritos para leer, escribir y descansar. Cada vez que viene a Argentina, hace una parada obligatoria en este pueblo, donde tiene amigos y es reconocido como Ciudadano Ilustre. El artista suele alojarse en una estancia cercana, donde disfruta de las actividades rurales, como las cabalgatas, el polo y las picadas.

Fuentes: Ámbito e Infocielo.