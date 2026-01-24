sábado 24 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    El centro de salud de Zárate puso en marcha dos proyectos de infraestructura interna con una inversión superior a los 66 millones de pesos.

    24 de enero de 2026 - 16:20
    La dirección del Hospital Zonal General de Agudos Virgen del Carmen informó el inicio de dos proyectos de infraestructura interna destinados a la modernización de los sectores de Ginecología y Salud Mental.

    La dirección del Hospital Zonal General de Agudos "Virgen del Carmen" informó el inicio de dos proyectos de infraestructura interna destinados a la modernización de los sectores de Ginecología y Salud Mental.

    Enlace Crítico

    En Zárate el Hospital Zonal General de Agudos “Virgen del Carmen” inició obras de remodelación en los servicios de Ginecología y Salud Mental, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y adecuarlas a la demanda actual. La inversión total destinada a estos trabajos asciende a $66.199.035,17 y será financiada íntegramente con recursos propios.

    Lee además
    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo
     El ataque dejó tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años que hoy pelea por recuperar la movilidad de una de sus piernas.

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Modernización de los consultorios de Ginecología

    Uno de los ejes centrales del proyecto es la remodelación de los consultorios externos de Ginecología. De acuerdo al pliego técnico elaborado por el hospital, las tareas apuntan a una reorganización integral de los espacios físicos existentes, con mejoras en la distribución interna y en las condiciones de confort.

    El objetivo principal es optimizar el circuito de atención, garantizando mayor privacidad para las pacientes durante las consultas y mejores condiciones para el desarrollo de las prácticas médicas. Las reformas también contemplan adecuaciones que permitan una atención más eficiente, acorde a los estándares actuales del sistema de salud.

    Obras en la guardia de Salud Mental para ampliar la capacidad de atención

    El segundo proyecto en ejecución corresponde al sector de la guardia de Salud Mental, donde se realizará una puesta en valor integral de la infraestructura. Las obras buscan ampliar la capacidad operativa del área y generar un entorno más adecuado tanto para los pacientes como para los equipos profesionales que prestan servicio en ese espacio.

    Desde la dirección del hospital señalaron que la intervención permitirá mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad del sector, adaptándolo a las necesidades específicas que requiere la atención en salud mental, una demanda que se ha incrementado en los últimos años.

    Fondos propios y reinversión en el hospital público

    Según se informó oficialmente, el financiamiento de estas obras proviene de fondos propios del Hospital Virgen del Carmen. Los recursos fueron obtenidos a través del sistema de recuperación de costos por la atención de pacientes con obra social o medicina prepaga.

    Este esquema se instrumenta mediante los programas SAMO (Sistema de Atención Médica Organizada) y SUMAR, que permiten facturar las prestaciones a terceros pagadores. Los ingresos generados se reinvierten de manera directa en mejoras edilicias, equipamiento y fortalecimiento de los servicios del propio hospital, consolidando un modelo de gestión orientado a la mejora continua de la atención pública.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

    Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    Zárate será sede de las instancias preliminares del Mundial de Tango 2026

    Zárate exime de tasas a jóvenes de 18 a 25 años que inician su primer emprendimiento

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La comisión normalizadora aguarda definiciones legales y convoca a socios y actores del sector para reconstruir la histórica entidad mercantil de la ciudad.

    Zárate: Insisten en recuperar el Centro del Comercio y devolverle protagonismo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Hospital Privado SADIV pondrá en marcha un laboratorio de función pulmonar de alta complejidad

    San Pedro: Hospital SADIV inaugura un laboratorio pulmonar único en la región
    Son 200 las familias que viven en el barrio Tierras del Sol, que hoy atraviesan una enorme preocupación por el crecimiento de los pastizales en distintos terrenos que tienen dueño o pertenecen al Banco Hipotecario. 

    San Nicolás: Tierras del Sol, 200 familias reclaman al Banco Hipotecario y dueños por el desmalezamiento

    La dirección del Hospital Zonal General de Agudos Virgen del Carmen informó el inicio de dos proyectos de infraestructura interna destinados a la modernización de los sectores de Ginecología y Salud Mental.

    El Hospital Virgen del Carmen de Zárate inicia obras de remodelación en Ginecología y Salud Mental

    Los hermanos Matteo (7) y Antuan (10) Cerisola, oriundos de Villa Ramallo, fueron seleccionados para participar del Clinics Barça Academy, que se desarrollará en Barcelona entre el 21 y el 28 de marzo, tras destacarse en el campus realizado en Rosario a fines del año pasado. 

    Villa Ramallo: Matteo y Antuan se entrenan en la provincia de Córdoba antes de viajar a Barcelona

    El Juzgado Municipal de Faltas de San Pedro presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el balance anual de su gestión correspondiente al ejercicio 2025.

    San Pedro: El Juzgado de Faltas recaudó más de $290 millones en multas durante 2025