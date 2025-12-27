sábado 27 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El Gobierno cerró el año con un triunfo legislativo: cómo logró aprobar el Presupuesto 2026

    Tras el golpe en Diputados, la Casa Rosada cambió de estrategia y logró sancionar el Presupuesto 2026 con holgura en el Senado y apoyo de aliados.

    27 de diciembre de 2025 - 12:58
    Votación Artículo 30 del Senado

    Votación Artículo 30 del Senado

    Captura de pantalla

    El Gobierno consiguió este viernes por la noche la aprobación del Presupuesto 2026 y cerró el año con un triunfo legislativo clave en el Senado. La iniciativa fue sancionada con margen holgado: 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Fue decisivo el respaldo de la oposición dialoguista y el giro estratégico que la Casa Rosada consolidó en apenas ocho días.

    Lee además
    Con este esquema, 2026 se perfila como un año con múltiples oportunidades para escapadas y descansos prolongados.

    Feriados 2026: el Gobierno sumó tres días no laborables y habrá más fines de semana XXL
    Pese al anuncio, el clima entre los productores de la Cuenca del Salado es de cautela.

    Cuenca del Salado: Nación oficializó el envío de fondos para productores inundados

    La aprobación representa un cierre positivo para un año parlamentario áspero, en el que el oficialismo logró mejorar su desempeño en el Congreso. Sin embargo, el resultado no fue lineal: todo comenzó con un traspié en Diputados, en la madrugada del jueves 18, cuando el Gobierno no consiguió sostener el capítulo 11 del texto. Allí se incluía la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento educativo, dos normas que la Casa Rosada considera incompatibles con el déficit cero.

    El giro táctico que destrabó la ley

    La decisión más determinante fue política: no insistir con el capítulo 11 para garantizar la sanción del Presupuesto. En el oficialismo admiten que mantener esa batalla abierta obligaba a los aliados a asumir un costo demasiado alto. Y entendieron algo simple: esos puntos eran lo suficientemente sensibles como para que la oposición dialoguista se retirara del acuerdo.

    Desde entonces, el Gobierno activó un esquema contrarreloj. Javier Milei bajó directivas a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien coordinó la mesa política encargada de cerrar apoyos.

    En las primeras horas posteriores al revés en Diputados, el impulso inicial en Casa Rosada fue endurecer el tono e incluso evaluar un eventual veto si el texto no salía como el Ejecutivo pretendía. Pero esa idea duró poco.

    “Era una bomba de buena noticia tener Presupuesto aprobado. No había por qué salir a batallar”, sintetizaron fuentes del oficialismo.

    Milei dio el mensaje y ordenó el operativo

    El propio Milei terminó de cerrar esa discusión el domingo por la noche, en una entrevista con LN+. Allí confirmó que no vetaría el Presupuesto y anticipó que, en caso de ser necesario, avanzaría con reasignaciones internas.

    “Lo que sí vamos a hacer es acomodar partidas. Lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos”, dijo.

    Para entonces, la directiva ya estaba clara y operativa: el Presupuesto tenía que aprobarse. Y la decisión organizó la estrategia del oficialismo para negociar con aliados y gobernadores, sin volver a abrir heridas.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2004711684615930302?s=20&partner=&hide_thread=false

    Aliados, poroteo y un resultado mejor al esperado

    Con el capítulo 11 fuera del radar, las conversaciones con la oposición dialoguista se destrabaron. Incluso, el resultado final superó las previsiones del propio oficialismo: durante la tarde del viernes, Balcarce 50 proyectaba 41 votos favorables y terminó con 46.

    También hubo sorpresa con el artículo 30, que se anticipaba como una zona de tensión y que finalmente sumó respaldo por encima de lo esperado.

    En el corazón libertario el clima fue de euforia: el oficialismo consideró que logró conjugar dos objetivos en simultáneo.

    conseguir un Presupuesto con déficit cero

    validar un esquema político de coordinación y negociación que “funcionó perfecto”

    Los roles clave: Adorni, Bullrich, Santilli, Menem y Caputo

    En la Casa Rosada resaltaron un “esquema de conducción ordenado” que permitió sostener las decisiones durante una semana tensa.

    • Adorni fue el principal coordinador: recibió los mensajes de Milei y los bajó a la mesa política.

    • Diego Santilli, ministro del Interior, fue el enlace con gobernadores y el receptor de los pedidos provinciales.

    • Santiago Caputo participó como “estratega”, aportando lectura política.

    • Karina Milei, según fuentes oficiales, “supervisó todo”.

    • Patricia Bullrich, ya consolidada como jefa política del oficialismo en el Senado, sostuvo el proceso desde el recinto.

    • Martín Menem, en paralelo, aseguró el operativo legislativo y el vínculo con los aliados.

    Y hubo una figura clave como árbitro final de lo posible.

    Caputo, el “validador del dinero”

    Dentro del Gobierno definieron al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como el “validador” de cada concesión. Fue quien marcó límites ante los pedidos que llegaban desde las provincias.

    “Los gobernadores pedían y Toto decía hasta dónde podía cederse”, resumieron fuentes del oficialismo.

    Ese rol fue fundamental para evitar fricciones internas entre lo que se prometía y lo que se podía sostener fiscalmente.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2004740422263042320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2004740422263042320%7Ctwgr%5E598985a0dada87439e5b2d7a51b074b351d13b23%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fpolitica%2Fde-la-bronca-en-diputados-a-la-euforia-una-semana-despues-el-ajuste-en-la-estrategia-del-gobierno-nid27122025%2F&partner=&hide_thread=false

    Una foto de cierre 2025 y un desafío 2026

    Durante todo el viernes, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Santilli estuvieron apostados en el Senado ajustando el poroteo voto por voto. Bullrich se quedó en el recinto y Adorni siguió los detalles desde Casa Rosada, con Ignacio Devitt como hombre operativo en el Congreso.

    El resultado final dejó una sensación de alivio y celebración: en menos de una semana, con un giro táctico y resignando el capítulo 11, el Gobierno consiguió su primer gran triunfo legislativo con la nueva composición parlamentaria.

    El desafío inmediato llegará en febrero: durante la segunda parte de extraordinarias, el oficialismo buscará avanzar con la reforma laboral, la primera gran reforma de “segunda generación” que se propone Milei.

    Temas
    Seguí leyendo

    Feriados 2026: el Gobierno sumó tres días no laborables y habrá más fines de semana XXL

    Cuenca del Salado: Nación oficializó el envío de fondos para productores inundados

    San Pedro: Subsidios de luz y gas, cómo funcionará el nuevo régimen desde enero

    El Gobierno detectó 178 mil certificados de discapacidad a nombre de personas fallecidas

    La oposición le frenó la derogación de la ley de discapacidad y el financiamiento universitario

    ¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales bonaerenses?

    Ciclo lectivo 2026: las clases en la Provincia comenzarán el 2 de marzo

    Comienza el verano en Argentina: ¿Cuándo será el día más largo del año y la noche más breve?

    El empleo muestra señales de recuperación y baja la desocupación en la Argentina

    El oficialismo avanza en el Senado para sancionar el Presupuesto 2026

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Emprendedores. el segundo escalón

    Segundo escalón: cuando empezás a admirar lo que creaste

    Por Carla Agosti
    Votación Artículo 30 del Senado

    El Gobierno cerró el año con un triunfo legislativo: cómo logró aprobar el Presupuesto 2026

    El lunes el Concejo Deliberante, tras la asamblea de Mayores Contribuyentes, tratará el Presupuesto 2026, el cálculo de recursos y gastos que elevó el Gobierno para el año que viene.

    Presupuesto 2026: cómo planea gastar Salazar, intendente de San Pedro los $57 mil millones del municipio

    Sábado 27 de diciembre . Versión PDF

    La mujer intentó encadenarse en la puerta de la Fiscalía para levantar la denuncia de violencia de género contra su marido y evitar que el sujeto vaya a juicio en febrero.

    Una mujer denunció al marido por violencia de género, restableció el vínculo y reclamó que no vaya a juicio