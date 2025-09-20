sábado 20 de septiembre de 2025
    El fiscal Nelson Mastorchio valoró la entrega del prófugo que baleó a un policía en un allanamiento

    Tras un mes prófugo se entregó a la Justicia por el ataque a un efectivo de la DDI Pergamino. Mastorchio lo calificó como tentativa de homicidio.

    20 de septiembre de 2025 - 15:55
    El fiscal Nelson Mastorchio durante el ciclo de streaming REPORTE LA OPINION.

    El fiscal Nelson Mastorchio durante el ciclo de streaming REPORTE LA OPINION.

    LA OPINION

    Un sujeto de 53 años que permaneció más de un mes prófugo tras balear a un efectivo de la DDI Pergamino durante un allanamiento en su domicilio, se entregó el miércoles en la sede del Ministerio Público acompañado de su defensora. El fiscal Nelson Mastorchio lo indagó y confirmó la acusación por tentativa de homicidio.

    En la mañana del viernes 15 de agosto en Liniers y San Nicolás montaron un amplio despliegue luego de huir de la Policía tras balear a un sargento de la DDI Pergamino.

    Se entregó el prófugo que baleó a un policía durante un allanamiento en Pergamino
    Detenido un sujeto buscado que agredió a su madre en San Nicolás

    San Nicolás: detuvieron a un hombre por agresión a su madre y tenía pedido de paradero activo

    El miércoles 17 de septiembre, Abelardo Bartolini, de 53 años, se presentó voluntariamente en la Fiscalía de Pergamino, acompañado por su abogada Sofía Floridi, tras haber permanecido prófugo desde el 15 de agosto, cuando hirió de un disparo a un sargento de la DDI Pergamino durante un operativo de allanamiento en su vivienda de calle Liniers, en el barrio Centenario.

    El fiscal Nelson Mastorchio, a cargo de la investigación desde la Fiscalía 3, encabezó la audiencia indagatoria junto a la instructora judicial María José Suárez. El imputado se negó a declarar, amparado en su derecho constitucional, aunque su defensora adelantó que en una futura audiencia ampliará su versión de los hechos. Luego de cumplir con las formalidades, fue trasladado a la Unidad Penal 49 de Junín.

    En declaraciones al ciclo radial y de streaming REPORTE LA OPINIÓN, Mastorchio explicó que el hecho se produjo en el marco de allanamientos dispuestos por la Fiscalía 2 en una causa por robo agravado en la localidad de Manuel Ocampo. Mientras se realizaban las diligencias, el sospechoso intentó repeler el ingreso de la Policía y disparó desde el interior de la vivienda, hiriendo al efectivo en una pierna.

    Intento de homicidio

    El fiscal remarcó que la conducta del acusado encuadra en la figura de intento de homicidio, dado que “no se trató de un disparo intimidatorio, sino de un ataque dirigido a impedir el procedimiento”. Según la reconstrucción, el proyectil atravesó la puerta de madera, impactó en la pierna del sargento y rebotó contra un cantero, lo que pudo haberle provocado la muerte por la gravedad de la herida.

    Durante el mes que permaneció prófugo, se realizaron varios allanamientos en Pergamino con la intervención de la Comisaría Primera y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD). En uno de ellos, efectuado en un taller mecánico de calle El Más Fuerte, se hallaron municiones de calibres 9 milímetros y .357 Magnum, compatibles con el disparo efectuado en el procedimiento. El dueño del lugar permanece detenido con prisión preventiva por encubrimiento agravado y tenencia ilegal de armas de guerra.

    Mastorchio destacó que la investigación se encuentra avanzada, con pericias balísticas ya concluidas y a la espera de la declaración testimonial del policía herido, quien evoluciona favorablemente. Además, solicitó estudios psicológicos y socioambientales para el imputado, mientras la defensa particular podría plantear pedidos de morigeración alegando problemas de salud.

    “El detenido eligió permanecer en silencio, pero tendrá oportunidad de explicar su versión. Para la Fiscalía está claro que se trató de una tentativa de homicidio”, subrayó Mastorchio, ratificando que la calificación fue confirmada por el Juzgado de Garantías.

