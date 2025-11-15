sábado 15 de noviembre de 2025
    • El edificio en pleno centro de Mar del Plata que fue destacado internacionalmente en un sitio de arquitectura

    Fue diseñada para convertirse en una particular residencia estudiantil y con 1.350 metros cuadrados combina funcionalidad, diseño y vida comunitaria.

    15 de noviembre de 2025 - 18:28
    El edificio se encuentra en un punto estratégico de Mar del Plata y cercano a todos los servicios y lugares de estudio públicos y privados.

    ARCHDAILY.
    Se trata de un proyecto que surge de la necesidad de responder a la demanda estudiantil de alojamiento para estudiantes de localidades cercanas; buscando además la creación de un espacio que promueva el intercambio cultural entre los estudiantes y la comunidad.

    ARCHDAILY.

    En pleno centro de Mar del Plata un nuevo edificio compacto y contemporáneo se suma al paisaje urbano con una propuesta que combina funcionalidad, diseño y vida comunitaria. Se trata de la Residencia de Estudiantes proyectada por un estudio arquitectos de la ciudad, que idearon un espacio pensado para alojar a jóvenes provenientes de distintas localidades que eligen “La Feliz” para continuar sus estudios.

    Un edificio que busca fomentar el intercambio cultural

    Destacada por el reconocido sitio de arquitectura Arch Daily, el proyecto -con una superficie total de 1.350 metros cuadrados- responde a la creciente demanda de viviendas estudiantiles seguras, cómodas y accesibles, pero además busca fomentar el intercambio cultural entre sus residentes y la comunidad local.

    El edificio se levanta en un punto estratégico, a pocas cuadras de las avenidas Independencia y Luro, cerca de universidades, centros de formación y servicios públicos y privados, y se organiza en distintos niveles que articulan los usos administrativos y residenciales.

    Los tres primeros niveles —sótano, planta baja y primer piso— están destinados a oficinas administrativas y espacios de gestión, mientras que las seis plantas superiores albergan las habitaciones compartidas, con capacidad total para 48 estudiantes.

    Cada unidad fue diseñada con criterios de confort, eficiencia energética y funcionalidad. Los dormitorios, de uso individual dentro de espacios compartidos, cuentan con camas independientes, baño privado, área de estudio, almacenamiento personal y balcones con vista al exterior. Además, incorporan aires acondicionados inverter, priorizando la sustentabilidad y el bienestar de los usuarios.

    En los niveles superiores, la residencia ofrece áreas comunes que promueven la convivencia y la autonomía de los jóvenes: una cocina autogestionada totalmente equipada, espacios multiuso y de estudio, un lavadero, y una terraza con parrillas semicubiertas que funciona como punto de encuentro social.

    Los ingresos se organizan desde la planta baja, que incluye una recepción para el personal de control y accesos diferenciados para peatones y vehículos.

    Un proyecto que combina confort y diseño

    Los arquitectos a cargo del proyecto destacaron que la residencia busca “redefinir la experiencia del alojamiento estudiantil en Mar del Plata”, integrando el confort doméstico con la vida colectiva y un diseño contemporáneo que dialoga con su entorno urbano.

    Si bien la materialidad de la fachada es sencilla y austera, el hormigón visto se combina con parasoles de acero perforado y barandillas de vidrio. Todos los materiales requieren poco mantenimiento y son de larga duración.

