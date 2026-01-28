El Concejo Deliberante de San Pedro debatirá renombrar el Centro de Monitoreo en honor a Nelson Lillo

Ingresó al Honorable Concejo Deliberante de San Pedro un proyecto de ordenanza que propone imponer el nombre del Oficial Nelson Lillo a la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad del Municipio, ubicada en calle Bartolomé Mitre 1925. cronicasanpedro.com

El Honorable Concejo Deliberante de San Pedro recibirá un proyecto de ordenanza que busca imponer el nombre del oficial Nelson Lillo a la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad. La iniciativa pretende honrar la memoria del agente fallecido en 2018 mientras cumplía con su deber, resaltando su valentía y compromiso con la comunidad.

Proyecto de ordenanza para reconocer a Nelson Lillo El expediente, presentado el 26 de enero de 2026, lleva la firma de los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa. Los ediles destacan que asignar un nombre a un edificio público de seguridad no es un acto meramente formal, sino un gesto de alto valor simbólico que fortalece la memoria colectiva y reconoce el sacrificio de quienes entregan su vida por el bien común.

El hecho que marcó a San Pedro El 25 de enero de 2018, cerca de las 10.30 de la mañana, el oficial Lillo, junto a su compañera Laura Lencina, intervino ante un asalto a un camión repartidor en Rivadavia y Oliveira César. Durante la intervención, uno de los delincuentes abrió fuego y Lillo fue gravemente herido, falleciendo en el hospital local. Su accionar es recordado por su valentía y compromiso con la seguridad ciudadana.

Un homenaje que perdura en la comunidad Nombrar la Central de Operaciones Local en honor a Nelson Lillo se suma a un reconocimiento previo: desde octubre de 2023, la plaza del Barrio Futuro lleva el nombre del Subteniente Lillo, el lugar donde se crio y jugó. La ordenanza propone que la dependencia pase a denominarse “Central de Operaciones Local – Oficial Nelson Lillo”, garantizando que su legado permanezca vivo para las futuras generaciones y toda la comunidad.

El proyecto será tratado próximamente en el Concejo Deliberante, donde los ediles decidirán su aprobación y la formalización de este homenaje a un héroe local.

