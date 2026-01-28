El Concejo Deliberante de San Pedro debatirá renombrar el Centro de Monitoreo en honor a Nelson Lillo

El Honorable Concejo Deliberante de San Pedro recibirá un proyecto de ordenanza que busca imponer el nombre del oficial Nelson Lillo a la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad. La iniciativa pretende honrar la memoria del agente fallecido en 2018 mientras cumplía con su deber, resaltando su valentía y compromiso con la comunidad.
Proyecto de ordenanza para reconocer a Nelson Lillo
El expediente, presentado el 26 de enero de 2026, lleva la firma de los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa. Los ediles destacan que asignar un nombre a un edificio público de seguridad no es un acto meramente formal, sino un gesto de alto valor simbólico que fortalece la memoria colectiva y reconoce el sacrificio de quienes entregan su vida por el bien común.
El hecho que marcó a San Pedro
El 25 de enero de 2018, cerca de las 10.30 de la mañana, el oficial Lillo, junto a su compañera Laura Lencina, intervino ante un asalto a un camión repartidor en Rivadavia y Oliveira César. Durante la intervención, uno de los delincuentes abrió fuego y Lillo fue gravemente herido, falleciendo en el hospital local. Su accionar es recordado por su valentía y compromiso con la seguridad ciudadana.
Un homenaje que perdura en la comunidad
Nombrar la Central de Operaciones Local en honor a Nelson Lillo se suma a un reconocimiento previo: desde octubre de 2023, la plaza del Barrio Futuro lleva el nombre del Subteniente Lillo, el lugar donde se crio y jugó. La ordenanza propone que la dependencia pase a denominarse “Central de Operaciones Local – Oficial Nelson Lillo”, garantizando que su legado permanezca vivo para las futuras generaciones y toda la comunidad.
El proyecto será tratado próximamente en el Concejo Deliberante, donde los ediles decidirán su aprobación y la formalización de este homenaje a un héroe local.