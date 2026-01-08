Pronóstico trimestral: el verano seguirá con lluvias normales y temperaturas elevadas

El verano avanza y, con él, se consolida un escenario climático con lluvias y altas temperaturas, que será determinante para el desempeño de la campaña agrícola. El Servicio Meteorológico Nacional difundió una nueva actualización de su pronóstico climático trimestral, correspondiente al período enero–marzo, un tramo decisivo para la definición de rindes de soja y maíz , los dos pilares productivos y exportadores del país.

Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

Según el organismo oficial, el panorama general combina precipitaciones mayormente normales con un patrón térmico exigente, marcado por temperaturas superiores a los valores históricos en amplias regiones. En términos productivos, se trata de una combinación que, si bien no anticipa déficits hídricos generalizados, sí obliga a prestar atención al impacto del calor persistente sobre los cultivos y los sistemas productivos.

En materia de precipitaciones, el informe del SMN proyecta un verano sin grandes sobresaltos para la mayor parte del territorio nacional. La señal dominante es de lluvias normales, especialmente sobre la franja central, el Litoral , las provincias del norte y buena parte de la Patagonia . Esto incluye a las principales zonas agrícolas, donde el régimen hídrico acompañaría, en líneas generales, el desarrollo de los cultivos estivales.

No obstante, el reporte introduce algunos matices regionales. En el noroeste argentino y en el extremo sur del país, las precipitaciones podrían ubicarse entre normales y superiores a lo normal, lo que abre la puerta a acumulados algo más elevados que el promedio histórico. En estas áreas, el desafío pasará por el manejo del exceso de agua y su eventual impacto sobre caminos rurales, logística y sanidad de los cultivos.

Temperaturas altas y estrés térmico en agenda

El otro gran eje del pronóstico está dado por las temperaturas. Aquí el mensaje es claro: el calor será protagonista durante el trimestre. El SMN prevé valores térmicos normales a superiores a lo normal en casi todo el país, con una mayor probabilidad de registros por encima de la media en regiones como Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el sur del Litoral.

También se anticipan temperaturas elevadas en gran parte del norte argentino, el oeste de Santa Fe, Córdoba y el norte y centro de la Patagonia, mientras que el sur patagónico sería la única zona con condiciones térmicas más cercanas a los valores habituales. Para el sector agropecuario, este escenario implica un seguimiento permanente del estrés térmico, tanto en cultivos como en la producción ganadera, especialmente durante los picos de calor.

Se prevén lluvias dentro de los valores normales para gran parte del país, mientras que el NOA y el extremo sur patagónico tendrían un trimestre más lluvioso pic.twitter.com/9CR4p81sji — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 31, 2025

Con este marco, el verano se perfila como un período climáticamente exigente, donde la normalidad en las lluvias no necesariamente se traducirá en alivio pleno si el calor se mantiene sostenido. La combinación de agua disponible y altas temperaturas será, una vez más, la variable clave que definirá el pulso productivo de los próximos meses.