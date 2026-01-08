jueves 08 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pronóstico trimestral: el verano seguirá con lluvias normales y temperaturas elevadas

    El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un trimestre clave para el agro, con lluvias que se pronostican dentro de los promedios históricos en gran parte del país, pero con registros térmicos que tenderán a ubicarse por encima de lo normal.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    8 de enero de 2026 - 06:00
    Se esperan lluvias normales y altas temperaturas.

    Se esperan lluvias normales y altas temperaturas.

    El verano avanza y, con él, se consolida un escenario climático con lluvias y altas temperaturas, que será determinante para el desempeño de la campaña agrícola. El Servicio Meteorológico Nacional difundió una nueva actualización de su pronóstico climático trimestral, correspondiente al período enero–marzo, un tramo decisivo para la definición de rindes de soja y maíz, los dos pilares productivos y exportadores del país.

    Lee además
    Hasta el momento, en Pergamino, el acumulado de lluvias es de 30 milímetros.

    Lluvia inesperada sorprendió a Pergamino y trajo alivio tras días de calor extremo
    Si se cumple el pronóstico actual, este verano podría repetir un escenario de alta exigencia térmica.

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    Según el organismo oficial, el panorama general combina precipitaciones mayormente normales con un patrón térmico exigente, marcado por temperaturas superiores a los valores históricos en amplias regiones. En términos productivos, se trata de una combinación que, si bien no anticipa déficits hídricos generalizados, sí obliga a prestar atención al impacto del calor persistente sobre los cultivos y los sistemas productivos.

    Un verano con lluvias dentro de lo esperado

    En materia de precipitaciones, el informe del SMN proyecta un verano sin grandes sobresaltos para la mayor parte del territorio nacional. La señal dominante es de lluvias normales, especialmente sobre la franja central, el Litoral, las provincias del norte y buena parte de la Patagonia. Esto incluye a las principales zonas agrícolas, donde el régimen hídrico acompañaría, en líneas generales, el desarrollo de los cultivos estivales.

    image

    No obstante, el reporte introduce algunos matices regionales. En el noroeste argentino y en el extremo sur del país, las precipitaciones podrían ubicarse entre normales y superiores a lo normal, lo que abre la puerta a acumulados algo más elevados que el promedio histórico. En estas áreas, el desafío pasará por el manejo del exceso de agua y su eventual impacto sobre caminos rurales, logística y sanidad de los cultivos.

    Temperaturas altas y estrés térmico en agenda

    El otro gran eje del pronóstico está dado por las temperaturas. Aquí el mensaje es claro: el calor será protagonista durante el trimestre. El SMN prevé valores térmicos normales a superiores a lo normal en casi todo el país, con una mayor probabilidad de registros por encima de la media en regiones como Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y el sur del Litoral.

    También se anticipan temperaturas elevadas en gran parte del norte argentino, el oeste de Santa Fe, Córdoba y el norte y centro de la Patagonia, mientras que el sur patagónico sería la única zona con condiciones térmicas más cercanas a los valores habituales. Para el sector agropecuario, este escenario implica un seguimiento permanente del estrés térmico, tanto en cultivos como en la producción ganadera, especialmente durante los picos de calor.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_Argentina/status/2006389905220341909&partner=&hide_thread=false

    Con este marco, el verano se perfila como un período climáticamente exigente, donde la normalidad en las lluvias no necesariamente se traducirá en alivio pleno si el calor se mantiene sostenido. La combinación de agua disponible y altas temperaturas será, una vez más, la variable clave que definirá el pulso productivo de los próximos meses.

    Temas
    Seguí leyendo

    Lluvia inesperada sorprendió a Pergamino y trajo alivio tras días de calor extremo

    Alerta verano: el calor será más intenso de lo habitual y Pergamino está entre las zonas afectadas

    Calor intenso para cerrar el año y lluvias desparejas para arrancar 2026: qué esperar en el campo

    La lechería argentina le pone un freno al estrés térmico con precisión

    El flete vuelve a la carga: en el agro, cerró 2025 con subas por encima de la inflación

    La soja empieza 2026 bajo presión: el mercado pierde referencias y el clima manda

    Renatre: la Sociedad Rural Argentina toma la posta en la presidencia

    En maíz, el INTA Pergamino pone el foco en cómo cuidar las espigas

    Ventana al futuro: Crean una app que predice las etapas más sensibles del trigo

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las franquicias de café de especialidad es uno de los negocios que más crecen.

    Gastronomía, lo que más crece en el sistema de franquicias argentino
    La madurez digital del sector creció un 12,5% respecto del año anterior, en parte gracias a una mayor incorporación de inteligencia artificial.

    Más del 80% de las aseguradoras apuesta por la inteligencia artificial: ¿estamos listos para escalarla?

    Con 22 años, el nuevo funcionario inicia su primera experiencia en la función pública y adelantó que su gestión tendrá como eje central el acompañamiento a los artistas locales y el fortalecimiento de la identidad cultural del distrito.

    Ramallo: Martín Pacioni asumió al frente de la Dirección de Cultura municipal

    Estados Unidos: Agentes federales de la ICE en un operativo

    Un agente de ICE mató a tiros a una mujer en Minneapolis y estallaron protestas por el operativo migratorio

    En este inicio de año, los contribuyentes en San Nicolás comenzaron a recibir sus boletas para el pago de las tasas municipales con los nuevos valores que se ponen en vigencia luego de la aprobación en el Concejo Deliberante de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria para el Ejercicio 2026.

    San Nicolás: Última semana para aprovechar los descuentos del plan de pago anual de tasas municipales