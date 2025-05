El agro liquida divisas: casi U$S 9 mil millones en lo que va de 2025

La liquidación de divisas del agro , en 4 meses, logró participar en la recaudación del Estado con U$S 2.200 millones más que el año pasado. En lo que va de 2025, la liquidación ya supera los U$S 8.600 millones.

El agro de acá a 10 años: "Sumar u$s 17.000 millones adicionales en exportaciones"

Si bien el Gobierno de Javier Milei no logró superar las expectativas de liquidación que tenía respecto al campo, los números mejoraron notablemente a diferencia del año pasado. En abril, el ingreso de dólares por exportaciones de granos y subproductos se ubicó en U$S 2.524 millones, un 32% más que el año pasado, cuando habían sido U$S 1.909,8 millones.