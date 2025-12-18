jueves 18 de diciembre de 2025
    • ¿Cuándo se cobra el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires?

    El Gobierno bonaerense confirmó que el medio aguinaldo se depositará el 20 de diciembre, en un contexto de tensión fiscal y negociaciones con los estatales.

    18 de diciembre de 2025 - 11:32
    El aguinaldo para empleados de la provincia de Buenos Aires se depositará el sábado 20 de diciembre

    El aguinaldo para empleados de la provincia de Buenos Aires se depositará el sábado 20 de diciembre

    INFOZONA

    El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que el medio aguinaldo correspondiente a diciembre se abonará el sábado 20 de diciembre. El pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) alcanzará a todos los trabajadores provinciales y se realizará en medio de un escenario de fuerte tensión fiscal y negociaciones salariales con los gremios estatales.

    El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente que este sábado 20 de diciembre estará depositado el aguinaldo.

    ¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales bonaerenses?
    Las instituciones locales sin fines de lucro fueron utilizadas, por lo menos desde la vuelta de la Democracia, como “trampolines políticos” para aspirar a un cargo público.

    Zárate: Vecinos comerciantes buscan salvar y refundar el histórico Centro de Comercio

    Axel Kicillof

    Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que la decisión se tomó “en cumplimiento de las obligaciones” del Estado provincial, aun cuando —según remarcaron— la provincia atraviesa una situación de “emergencia económica y asfixia financiera inédita” por parte del Gobierno nacional. El aguinaldo estará acreditado ese mismo día en las cuentas bancarias de los empleados públicos bonaerenses.

    El Ejecutivo provincial volvió a apuntar contra la gestión nacional por el impacto de los recortes de transferencias no automáticas, la paralización de obras públicas y la caída de programas nacionales. Según datos oficiales, la pérdida de actividad económica, el cierre de empresas y la reducción del empleo afectan de manera directa la recaudación provincial y municipal. En ese contexto, la deuda acumulada con la provincia ascendería a $12,9 billones.

    A pesar de ese escenario, desde el Gobierno bonaerense destacaron el rol del empleo público. “Cumplimos con la obligación para con nuestras trabajadoras y trabajadores, que con enorme compromiso resultan indispensables para el funcionamiento del Estado”, expresaron. También subrayaron que, desde el inicio de la gestión de Kicillof, se sostiene la defensa de los puestos de trabajo y la mejora de las condiciones laborales.

    Aguinaldo y paritarias: qué pasa con los estatales

    El anuncio del pago del aguinaldo se da mientras continúan las negociaciones paritarias con los gremios estatales. A nivel nacional, el Sueldo Anual Complementario para los empleados públicos debe abonarse dentro de los plazos legales, con fecha límite el 18 de diciembre, aunque los depósitos suelen realizarse de forma escalonada según el organismo y el banco.

    En paralelo, el Gobierno nacional avanzó en definiciones salariales para el sector público. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) informó que se reconoció la diferencia entre la pauta salarial acordada —del 5%— y la inflación real del período, que alcanzó el 8,8%. Esa brecha del 3,8% se sumará al 1% previsto para noviembre, llevando el aumento total al 4,8% sobre los haberes de ese mes.

    Restricciones presupuestarias

    El ajuste alcanzará a trabajadores activos, jubilados y pensionados del sector público nacional, y se verá reflejado en los recibos de noviembre. En este contexto, tanto la provincia de Buenos Aires como la Nación enfrentan el desafío de cumplir con los compromisos salariales en un escenario de restricciones presupuestarias y tensión política.

    Temas
    El presupuesto para el ejercicio 2026 de la Municipalidad estima gastos y recursos por un total de $58.461.990.287,52. 

    San Pedro: Presupuesto 2026, salud concentrará casi la mitad de los $58.461 millones municipales

