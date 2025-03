Douglas Haig visita a El Linqueño por su primer triunfo: "Vamos a salir a ganar"

Aranda realizaría un cambio

Luego de utilizar la misma formación en los dos primeros partidos del campeonato, el “Bati” Aranda podría realizar una modificación en la formación titular para visitar a El Linqueño. En el entrenamiento de fútbol del viernes por la tarde, el DT ubicó en la banda derecha de la defensa a Boris Magnago en reemplazo de Ezequiel Santángelo. Así, la probable alineación del “Fogonero” sería: Ezequiel Bacher, Boris Magnago, Bruno Bianchi, Agustín Pezzi, Luciano Cuello; Joaquín Castellano, Brian Meza, Joaquín Petino; Santiago Gutiérrez, Fabricio González y Emiliano Bogado.

tabla douglas.jpg

Los partidos de la Zona 3

La tercera fecha de la Zona 3 se jugará íntegramente hoy con este programa de partidos y árbitros: 15:30, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Independiente de Chivilcoy (Luis Martínez de San Rafael); 16:00, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy vs. Ben Hur de Rafaela; 17:00, 9 de Julio de Rafaela vs. Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (Francisco Acosta de Santiago del Estero); 17:30, El Linqueño vs. Douglas Haig (Fernando Marcos de Bahía Blanca); y 18:00, Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Sportivo Las Parejas (Mauricio Martin de Tucumán).

Debutan las Inferiores en AFA

El miércoles las Divisiones Inferiores de Douglas Haig debutarán en el torneo de AFA que organiza el Consejo Federal. En la primera fecha, el “Rojinegro” recibirá a Argentino de Monte Maíz, en el estadio “Miguel Morales”. A las 12:00 jugará la Sub 13, a las 14:00 la Sub 15 y a las 16:00 la Sub 17.