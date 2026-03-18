Pergamino: el procurador Julio Conte Grand encabezó una reunión con fiscales, defensores y asesores judiciales

El procurador general bonaerense Julio Conte Grand encabezó en Pergamino una jornada institucional con integrantes del Ministerio Público Fiscal, la Defensoría Pública y las Asesorías, en el marco de una agenda provincial orientada a revisar el funcionamiento del servicio de justicia y proyectar metas de trabajo para el año en curso.

La actividad se desarrolló el lunes 16 en la sede del Colegio de Abogados de Pergamino, donde el titular de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estuvo acompañado por secretarios de distintas áreas del organismo provincial.

En una primera instancia, Conte Grand mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio Público Fiscal de los departamentos judiciales de Pergamino y Junín, en la que se abordaron aspectos vinculados a la gestión diaria, el análisis de la situación actual de las fiscalías y la planificación de objetivos institucionales para los próximos meses.

Por el ámbito fiscal participaron el fiscal general Mario Daniel Gómez , junto a los fiscales Francisco Furnari y Daniel Aguilar, quienes intercambiaron con las autoridades provinciales distintas consideraciones sobre el funcionamiento de las dependencias judiciales y los desafíos operativos actuales.

Defensoría

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Posteriormente, el procurador encabezó un segundo encuentro con integrantes de la Defensoría Pública y las Asesorías departamentales. Allí se trataron también cuestiones organizativas, criterios de intervención y proyecciones institucionales.

En representación de la defensa oficial participaron el defensor departamental Pablo Santamarina, el defensor penal Estanislao Carricart y la defensora civil Florencia Montanari. También estuvieron presentes las asesoras Gabriela Masciotta y Andrea Adba.

Recorrida por toda la provincia

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Desde el ámbito judicial indicaron que estos encuentros forman parte de una serie de diez reuniones que la Procuración General viene desarrollando en toda la provincia, convocando en cada jornada a dos departamentos judiciales para fortalecer la coordinación institucional y mejorar la eficiencia del servicio de justicia.

La visita del procurador se inscribe en una estrategia de seguimiento territorial que busca relevar necesidades concretas, analizar indicadores de funcionamiento y consolidar lineamientos comunes entre fiscalías, defensorías y asesorías bonaerenses.