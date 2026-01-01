Dos viudas negras le colocaron somnífero en la bebida a un mecánico para robarle dinero y un teléfono celular

Las jóvenes mantuvieron un encuentro con el mecánico en un departamento contiguo al taller mecánico de la zona sur este miércoles a la tarde.

Un mecánico de más de 60 años denunció haber sido víctima de un robo bajo la modalidad conocida como “viudas negras”, luego de que dos mujeres jóvenes lo intoxicaran y le sustrajeran una importante suma de dinero y un teléfono celular en su taller de la zona sur de Pergamino, durante la tarde del miércoles 31 de diciembre.

Según la denuncia, el episodio ocurrió alrededor de las 16:30, cuando las dos mujeres se presentaron en el taller mecánico del damnificado. El hombre manifestó que ya había tenido trato previo con ambas y que compartieron un momento distendido en el lugar.

De acuerdo al relato incorporado a la causa, tras beber un vaso de cerveza, el mecánico comenzó a sentirse mareado y perdió gradualmente la noción del tiempo. Recién cerca de las 23:50 logró despertarse en el departamento que posee en la parte superior del taller, encontrándose desnudo y con evidentes signos de haber estado inconsciente durante varias horas.

Al recobrar plenamente la conciencia, el hombre constató que las mujeres ya no se encontraban en el lugar y que habían revisado las instalaciones. En ese contexto advirtió el faltante de un teléfono celular marca Samsung y de una suma de aproximadamente 700 mil pesos en moneda nacional, dinero que atesoraba en el inmueble.

Minutos después de la medianoche del primer día del Año Nuevo, la víctima radicó la denuncia policial, lo que dio inicio a una investigación penal para identificar a las autoras del hecho y determinar las circunstancias exactas del robo.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8, a cargo del fiscal Francisco Furnari, con intervención de la instructora judicial Niky Ventura. Las actuaciones fueron caratuladas como robo, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios para dar con las responsables.

El caso ocurrido este miércoles no registra antecedentes cercanos de episodios similares recientemente en Pergamino, pero enciende la alerta sobre este tipo de maniobras delictivas, que suelen tener como víctimas a personas mayores a quienes se les suministran sustancias para facilitar el despojo de dinero y objetos de valor.