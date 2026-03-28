Dos ladrones terminaron detenidos en una causa de robo y les secuestraron evidencias que los involucra

Los ladrones de 18 años quedaron detenidos en una causa del fiscal Germán Guidi.

Dos ladrones de 18 años fueron detenidos este sábado durante una serie de allanamientos realizados en barrio Belgrano por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Segunda, en el marco de una investigación por robo que lleva adelante la Fiscalía N° 2 del Departamento Judicial Pergamino.

Detuvieron a dos ladrones que robaron en una casa del barrio Jorge Newbery

En Rancagua un ladrón entró a robar con las mismas zapatillas que lo ficharon por un delito anterior

Los procedimientos fueron ordenados con carácter de urgencia dentro de una causa penal caratulada como robo, a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2, a cargo del fiscal Germán Guidi, y se ejecutaron en tres domicilios ubicados dentro de la jurisdicción policial de la seccional Segunda, con apoyo del puesto de vigilancia de las localidades de Rancagua y Manuel Ocampo.

La primera diligencia se concretó sobre calle Niñas de Ayohuma y tuvo resultado negativo respecto del secuestro de elementos vinculados a la causa, aunque en el lugar se identificó a una persona.

Posteriormente, en un segundo domicilio de la misma zona, los investigadores lograron detener a uno de los sospechosos, también de 18 años, y secuestraron una gorra negra con detalles en azul y amarillo del equipo de básquet Golden State, además de un cuadro de bicicleta rodado 29 marca Nordic, color negro con letras rojas, al que le faltaban ambas ruedas.

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De acuerdo con fuentes policiales, esos elementos serían de interés para la causa porque podrían estar directamente relacionados con el hecho denunciado y con la individualización de los autores.

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En un tercer allanamiento, también en inmediaciones de Niñas de Ayohuma, los uniformados concretaron la detención de otro sujeto de la misma edad. En ese inmueble incautaron un teléfono celular marca Motorola E7 Plus color naranja con funda transparente y una gorra negra con letras doradas.

Todo el material secuestrado quedó incorporado a la investigación judicial y será sometido a peritajes y reconocimiento en sede fiscal.

Ambos imputados fueron trasladados a la Comisaría Segunda, donde se cumplieron las actuaciones procesales de rigor, incluida la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal, mientras que se dispuso su presentación ante el Ministerio Público Fiscal para este lunes 30 a las 10:00.

La pesquisa continúa para establecer si existen más personas involucradas y determinar la participación exacta de cada detenido en el episodio delictivo investigado.