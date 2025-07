Directores de INTA: "Se pone en riesgo una institución estratégica"

“Modernizar no es destruir. Transformar no es arrasar. Gobernar no es imponer”, enfatizaron estos dirigentes en un comunicado en el que apuntaron contra la decisión más cuestionada del Poder Ejecutivo, que es la eliminación del histórico Consejo Directivo con participación público-privada, para reemplazarlo por un Consejo Técnico que solo podrá asesorar, pero no tomar decisiones.