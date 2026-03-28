Detuvieron a un sujeto con dos pedidos de captura activos por tentativa de homicidio y amenazas

Al sujeto lo detuvieron en la tarde de este sábado en Merlino al 1.000.

Un sujeto de 33 años fue detenido este sábado por efectivos de la brigada motorizada de la Policía Local en c alle Merlino al 1.000 , del barrio San José , al comprobarse que registraba dos pedidos de captura activos dispuestos por la Justicia en el marco de causas penales por delitos graves.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 16:30, cuando integrantes de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) que realizaban recorridas preventivas interceptaron al sospechoso y, al verificar sus datos personales en el sistema informático policial, detectaron que sobre él pesaban dos requerimientos judiciales vigentes.

Según confirmaron fuentes policiales, ambos pedidos habían sido ordenados por el juez Fernando Ayestarán, titular del Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial Pergamino, en expedientes vinculados a hechos de violencia de distinta gravedad.

Uno de los requerimientos corresponde a una causa caratulada por tentativa de homicidio calificado, tentativa de homicidio y amenazas calificadas, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 1. Se trata de una investigación penal en la que el detenido ya había sido individualizado previamente por la Justicia y sobre quien recaía una orden de captura activa.

El segundo pedido de captura responde a otra causa penal donde se investigan lesiones leves, lesiones graves, amenazas y amenazas agravadas, también bajo intervención judicial local.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales que deberán resolver los pasos procesales a seguir en ambas investigaciones.

Desde la fuerza de seguridad destacaron que el procedimiento se produjo en el marco de los controles preventivos que la brigada motorizada realiza en distintos sectores de la ciudad para identificar personas con medidas judiciales pendientes.

La captura permitió poner a disposición de la Justicia a un imputado requerido en dos expedientes de elevada gravedad penal, uno de ellos relacionado con delitos contra la vida.