viernes 19 de diciembre de 2025
    • Detuvieron a un chatarrero trasladando alambres de cobre y cables robados

    El material es robado y lo trasladaban a un reducidor de la ciudad de San Nicolás cuando fue interceptado por un control vehicular de la Policía de Acevedo.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    19 de diciembre de 2025 - 16:58
    Al chatarrero lo detuvieron porque trasladaba cable del tendido de media tensión de la CELP y 50 kilos de alambres de cobre.

    LA OPINION

    Un operativo de control vehicular realizado por personal policial del Destacamento Acevedo permitió desbaratar en flagrancia una maniobra vinculada al comercio ilegal de cables robados, al interceptar a un chatarrero que trasladaba una importante cantidad de cobre con presunta procedencia ilícita y destino a un reducidor de la ciudad de San Nicolás.

    El procedimiento se llevó a cabo el miércoles, alrededor de las 8:30, en inmediaciones de la ruta nacional Nº 188 y la calle 17 de la localidad de Acevedo, durante un operativo preventivo de control de tránsito y documentación. En ese marco, los efectivos detuvieron la marcha de un vehículo utilitario Fiat Fiorino, de color blanco, que circulaba entre Pergamino y San Nicolás.

    Operativo policial

    Al identificar al conductor, un chatarrero de 39 años, los agentes constataron que el rodado carecía de la documentación obligatoria: no contaba con seguro vigente, Verificación Técnica Vehicular ni los papeles del vehículo. Ante estas irregularidades, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del fiscal Germán Guidi.

    Al avanzar con las actuaciones, la Fiscalía tomó conocimiento de que el sospechado se encontraba bajo investigación por presuntas maniobras ilegales vinculadas a una chatarrería ubicada en calle Azul, en el barrio Acevedo, donde se sospecha que se adquirían cables de cobre robados para luego ser comercializados en grandes mayoristas. En función de estos antecedentes, el fiscal Guidi ordenó la requisa del vehículo.

    Durante la inspección de la caja trasera del utilitario, el personal policial halló una bolsa que contenía aproximadamente 50 kilos de cobre, además de un fragmento de cable aéreo de media tensión. Este último elemento fue posteriormente reconocido como perteneciente a la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino por técnicos de la gerencia técnica, quienes advirtieron que aún conservaba los precintos plásticos negros característicos que utiliza la entidad para asegurar el tendido eléctrico.

    A partir de este hallazgo, se iniciaron actuaciones penales contra el chatarrero por el delito de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, figura que contempla la posesión de elementos provenientes de un ilícito con conocimiento de su origen y con la finalidad de obtener una ganancia económica mediante su reventa.

    Clausura de la chatarrería

    En paralelo, también tomó intervención el Juzgado de Faltas, debido a las graves infracciones administrativas detectadas en el vehículo, que quedó secuestrado a disposición de la Municipalidad por circular sin la documentación correspondiente.

    Asimismo, desde la Fiscalía Nº 2 se dispuso dar intervención al área municipal de habilitaciones para avanzar con la clausura preventiva del comercio del rubro chatarrería que funciona en calle Azul, al considerar que podría estar operando en violación de las normativas vigentes y vinculado a la compra y reventa de materiales de origen presuntamente delictivo.

    La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, el origen exacto del material secuestrado y la eventual participación de otros actores en la cadena de comercialización ilegal de cables robados, un delito que genera importantes perjuicios a los servicios públicos y reiterados inconvenientes en distintos barrios de la región.

    Por Alfonso Godoy
