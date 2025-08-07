La foto de la polémica: Milei y los candidatos de LLA en Provincia con un mensaje contra el kirchnerismo

El presidente posó junto a los candidatos seccionales de La Libertad Avanza con un cartel que decía “Kirchnerismo nunca más” y un fondo que simula una villa miseria. Estallaron las críticas y los memes.
Un lanzamiento con alto voltaje político
Al mediodía, y como parte del lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei se fotografió con los candidatos que encabezan las listas en las secciones electorales. En la imagen, todos sostienen un cartel con la leyenda “Kirchnerismo nunca más”, sobre un fondo escenográfico que aparentemente es una villa miseria.
La puesta en escena buscó transmitir un mensaje contundente contra el kirchnerismo, pero rápidamente derivó en una ola de memes, críticas y lecturas políticas que excedieron las fronteras del espacio libertario.
El fuego amigo del PRO
Uno de los focos más encendidos de la polémica se dio dentro del PRO bonaerense. Referentes amarillos apuntaron directamente contra Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro, responsabilizándolos de la “sumisión” del PRO ante La Libertad Avanza en la Provincia. El reproche radica en que, al acompañar el lanzamiento, habrían cedido protagonismo político y electoral a los libertarios.
Críticas por el mensaje y los protagonistas
En redes sociales, muchos usuarios cuestionaron que el cartel contra el kirchnerismo no refleje la “foto de actualidad” dado que Cristina Fernández de Kirchner no ocupa cargos y actualmente está detenida, mientras que el armado de Karina Milei y Sebastián Pareja incluye varios exfuncionarios y dirigentes que militaron en el kirchnerismo.
La repercusión en redes
La foto se viralizó en minutos y generó desde apoyos fervorosos hasta memes irónicos que cuestionaban el armado y el mensaje. Mientras tanto, el oficialismo libertario defendió la imagen como “un símbolo de lucha contra el modelo kirchnerista” y prometió profundizar este tipo de mensajes visuales en la recta final de la campaña.
