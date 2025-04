Con ayuda de la Delegación de Alfonzo realizaron obras de bacheo en la ruta Nº 8

Desde la Delegación informaron los trabajos realziados en la zoa.jpg

Un problema grave en esa zona del Partido de Pergamino

En cuanto al estado legal del tramo en cuestión, Verdún mencionó que “hay versiones de que algunos sectores entre Pergamino y Alfonzo estarían aún bajo garantía teniendo en cuenta que esos lugares se pavimentaron por competo no hace más de tres años, es decir que es relativamente nueva la ruta en estos puntos que ahora hay graves inconvenientes”, lo que podría complicar o demorar nuevas obras estructurales, aunque aún no hubo confirmación oficial al respecto por parte de Vialidad Nacional. “Mientras tanto, no se puede esperar. Hay que actuar. No podemos seguir poniendo en riesgo vidas”, enfatizó el titular de la Delegación de la localidad de Alfonzo.

La falta de señalización también fue una de las preocupaciones planteadas. “Uno de los pedidos puntuales fue la señalización adecuada para advertir sobre el mal estado del camino, algo que hasta ahora no se ha resuelto”, denunció Juan Pablo Verdún.

El delegado municipal subrayó que esta no es la primera vez que desde la gestión local se toman cartas en el asunto: “Meses atrás también colaboramos en la zona del kilómetro 250 al 251, donde tuvimos que intervenir por nuestra cuenta debido al estado intransitable del asfalto; y siempre destaco el compromiso de la Municipalidad y el área de Asuntos Rurales”.

Vialidad Nacional, sin materiales

Consultado sobre la incomodidad que representa trabajar sin materiales adecuados, fue contundente: “La burocracia le gana a la humanidad. Hay cosas que no deberían pasar por tantos papeles. Si hay un pozo, se tapa. No se puede esperar una licitación para algo tan básico en una ruta nacional. Y mucho menos en una como la Ruta 8, que es clave para el tránsito regional”, advirtió Verdún.

Asimismo, el delegado de la localidad de Alfonzo criticó la falta de planificación y el abandono de las autoridades competentes: “Los operarios que vinieron a hacer los trabajos no son los responsables. Ellos dependen de decisiones que se toman mucho más arriba. Pero no puede ser que lleguemos al borde de una tragedia para que recién se haga algo. Estamos en medio de un fin de semana largo y el flujo vehicular es altísimo”, resaltó el funcionario,

“Esta ruta no puede estar en esas condiciones. Y si nosotros desde nuestro lugar podemos aportar, lo vamos a seguir haciendo. Pero los organismos responsables tienen que asumir su rol”, contó Juan Pablo Verdún.

- ¿Seguirán insistiendo para que se concreten las obras definitivas?

- Sí. Más allá de las gestiones que están llevando adelante las autoridades de Vialidad Nacional para que la empresa constructora se haga cargo de los arreglos mediante la garantía de la obra, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la responsabilidad de actuar y de cuidar a nuestros vecinos. La gente de Alfonzo viaja todos los días a Pergamino, y esa ruta es fundamental para su vida cotidiana. Por eso, más allá de los trabajos que se hayan hecho y de las futuras obras que nos anticiparon, no podemos abandonar este reclamo. Tenemos un compromiso con nuestra comunidad y vamos a seguir insistiendo hasta que se dé una solución definitiva.