Comodines que salvan la semana: qué tener en casa para no caer siempre en el delivery

El delivery deja de ser la primera opción cuando hay alternativas reales en casa. Y ahí es donde estos pequeños comodines hacen la diferencia.

Después de una jornada intensa, decidir qué comer puede volverse un problema en sí mismo. Y ahí es donde el delivery gana. Pero muchas veces, lo que falta no es tiempo: es anticipación . La clave está en tener pequeñas bases preparadas, o comodines , que simplifiquen todo después.

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Con algunas decisiones simples durante la semana, es posible resolver comidas en pocos minutos, sin esfuerzo.

Idea rápida: un guiso de lentejas, una sopa o una salsa boloñesa freezada puede convertirse en una comida completa en minutos: solo hay que calentarlo y acompañarlo con arroz, pasta o pan.

Idea rápida: con arroz ya hecho podés armar un salteado en 10 minutos sumando verduras , huevo o pollo. También funciona para un arroz tipo “chaufa” improvisado con lo que haya en la heladera.

Verduras lavadas y cortadas: Este paso previo ahorra tiempo real en el momento clave.

Idea rápida: con verduras listas podés hacer un salteado rápido, una tortilla o incluso meter todo al horno con un poco de aceite y condimentos para resolver una comida sin esfuerzo.

Rellenos o tartas semi armadas: Tener mezclas listas es una solución muy práctica.

Idea rápida: un relleno de acelga o zapallito ya preparado puede transformarse en tarta, empanadas o incluso comerse como salteado con huevo arriba. Solo cambia la forma de presentarlo.

Cuando todo es más fácil, cambia la decisión

Pero para que eso funcione, hay un paso previo que es igual de importante: tener una compra pensada para rendir en el tiempo, no solo para el momento. Contar con ingredientes base, stockear productos que se usen en varias comidas y elegir bien dónde abastecerse también forma parte de la organización.

El delivery deja de ser la primera opción cuando hay alternativas reales en casa. Y ahí es donde estos pequeños comodines hacen la diferencia.

Fuente: La Voz.