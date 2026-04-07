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    • En medio de la volatilidad global, un fondo argentino gana 1,7%. Apuesta por commodities y emergentes

    Pese al complejo marzo a nivel global producto de la guera en Medio Oriente, un fondo local logró rendimientos positivos. Estrategia hacia activos reales.

    7 de abril de 2026 - 13:58
    Los principales índices accionarios globales mostraron caídas durante marzo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y mayor aversión al riesgo.

    Los principales índices accionarios globales mostraron caídas durante marzo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y mayor aversión al riesgo.

    Ambito Financiero

    En un contexto internacional atravesado por la volatilidad financiera y la escalada del conflicto en Medio Oriente, algunos fondos comienzan a mostrar resiliencia a partir de estrategias más diversificadas y con foco en activos reales. Ese es el caso delfondo Ciclo Nova, administrado por Grupo IEB, que logró cerrar marzo con rendimiento positivo pese al retroceso de los principales índices globales.

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    Según su último reporte mensual, el fondo registró un avance del 1,7% en marzo, llevando el rendimiento acumulado en lo que va de 2026 al 3,81%, mientras que desde su lanzamiento en septiembre de 2025 acumula una suba del 13,79%.

    Actualmente, administra activos por aproximadamente u$s40 millones. “Ciclo Nova continúa construyendo una cartera robusta, diversificada y preparada para un entorno global en transformación. Seguimos enfocados en generar valor de manera consistente en el largo plazo”, afirmó Juan Ignacio Abuchdid, de IEB Fondos.

    Marzo, un mes desafiante para los mercados

    El desempeño se dio en un escenario complejo: los principales índices accionarios globales mostraron caídas durante marzo, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y mayor aversión al riesgo.

    Entre los activos de referencia, se destacaron las bajas en ETF como el S&P 500 (SPY), el Nasdaq (QQQ) y mercados emergentes (EEM), junto con una caída significativa en el oro (GLD). En contraste, algunos activos argentinos como GGAL mostraron subas, al igual que ciertos instrumentos de deuda.

    Desde la administradora destacaron que el resultado positivo se explicó por el foco en la preservación del capital y una estrategia activa orientada a capturar oportunidades en un entorno de alta dispersión.

    Cambio de paradigma: más peso de activos reales

    Uno de los puntos centrales del informe es la lectura de un cambio de régimen global. Según el equipo de IEB, el mercado está transitando hacia un esquema más multipolar, con mayor protagonismo de economías emergentes y sectores vinculados a la economía real.

    En ese marco, el fondo profundizó su estrategia basada en tres pilares:

    • Generación de flujo (yield)
    • Exposición a activos reales
    • Búsqueda de oportunidades asimétricas
    Grafico IEB

    Cómo se reconfigura la cartera

    En las últimas semanas, el fondo implementó una serie de ajustes estratégicos que marcan un cambio claro en el posicionamiento:

    • Diversificación global: se sumó exposición a Brasil, China y real estate internacional, reduciendo la dependencia del mercado estadounidense.
    • Más commodities: aumentaron posiciones en oro, energía y agricultura, en línea con un escenario de inflación estructural y tensiones geopolíticas.
    • Apuesta por Argentina: mantienen una posición relevante en activos locales, tanto en deuda como en acciones, con una visión constructiva en caso de normalización macroeconómica.
    • Coberturas: incorporaron estrategias para proteger la cartera ante posibles correcciones en mercados desarrollados.
    • Generación de ingresos: continúan utilizando estrategias de covered calls como fuente de flujo recurrente.

    En términos de asignación, los principales pesos del portfolio se concentran en deuda soberana hard dollar, estrategias de opciones, instrumentos en dólares y crédito corporativo.

    Lo que viene: China, tasas y dólar

    De cara a los próximos meses, el fondo advierte que el mercado global podría estar en un punto de inflexión. Entre los principales factores a monitorear aparecen:

    • La evolución del crecimiento en China
    • La dinámica de tasas en Estados Unidos
    • El comportamiento del dólar
    • Los flujos hacia mercados emergentes

    “Seguiremos ajustando la cartera de manera dinámica, priorizando oportunidades con alta relación riesgo-retorno”, señalaron desde la firma.

    CONTACTO IEB BANCA PRIVADA

    Mariano Romero

    Sr. Financial Advisor — IEB Banca Privada

    Dirección: Av. del Libertador 498, Piso 10, Torre Prourban, C1001 CABA, Argentina

    Celular: - +54 11 5353 5500 - +54 9 11 6363 4054

    Email: [email protected]

    Web: www.grupoieb.com.ar

    Fuente: Ambito Financiero

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