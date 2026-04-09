Casas enterradas: la tendencia en arquitectura que busca desaparecer en el paisaje

Más que una moda, las casas enterradas representan un cambio de mirada. Una forma de habitar donde la prioridad no es imponerse, sino convivir. Donde el lujo no pasa por lo visible, sino por la experiencia de vivir en equilibrio con el entorno.

En una época donde muchas construcciones buscan destacarse, hay una corriente que propone lo contrario: pasar desapercibido. Las casas enterradas —también llamadas viviendas semiocultas— se integran al terreno hasta volverse parte del paisaje, en una apuesta por la armonía y la sustentabilidad .

Aunque hoy su estética resulte moderna, el concepto no es nuevo. Distintas culturas, a lo largo de la historia, recurrieron a la tierra como refugio natural frente a climas extremos. La diferencia es que, en la actualidad, esta lógica se combina con diseño contemporáneo, tecnología y nuevas formas de habitar.

Detrás de su perfil bajo hay ventajas concretas que explican su expansión:

Lejos de ser espacios oscuros o cerrados, el diseño interior es uno de los grandes desafíos —y también uno de sus mayores logros. A través de patios internos, aberturas estratégicas y orientaciones cuidadas, estas casas logran ambientes luminosos, ventilados y visualmente conectados con el exterior.

En muchos casos, los techos verdes funcionan como continuidad del terreno, permitiendo incluso que la vegetación crezca sobre la vivienda. Así, lo construido y lo natural dejan de ser opuestos para convertirse en una misma cosa.

Lo que hay que tener en cuenta

No todo es simple en este tipo de desarrollos. Existen aspectos técnicos fundamentales que requieren planificación precisa:

Sistemas de impermeabilización de alta calidad

Correcto drenaje para evitar acumulación de agua

Buen diseño de ventilación natural y cruzada

Estudio del suelo y su comportamiento

Sin estos cuidados, pueden aparecer problemas de humedad o falta de confort interior.

En Argentina, todavía son una opción poco frecuente, pero empiezan a ganar terreno, sobre todo en zonas donde el paisaje tiene un rol central. En entornos serranos, rurales o costeros, esta arquitectura encuentra su mejor escenario.

Fuente: 0223.