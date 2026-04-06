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    Artemis II: la tripulación está lista para el sobrevuelo de la Luna

    Comienzan los preparativos para el sobrevuelo de la Luna de este lunes. ¿Cómo ver el sobrevuelo desde la nave Orión de Artemis II?

    6 de abril de 2026 - 13:48
    Durante el sobrevuelo lunar de hoy, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos.

    Durante el sobrevuelo lunar de hoy, los astronautas observarán el lado lejano de la Luna, que nunca ha sido visto antes por ojos humanos.

    NASA

    Después de un descanso, la tripulación de Artemis II ya está despierta y comienza los preparativos para el sobrevuelo lunar de este lunes, el primero realizado por humanos desde la misión Apolo 17, en 1972.

    La canción “Good Morning”, de Mandisa y TobyMac, sonó mientras los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, despertaban a tan solo 30.200 kilómetros de la Luna.

    Además, la tripulación también recibió un mensaje especial que el astronauta del Apolo 8 y del Apolo 13, Jim Lovell, grabó para la misión antes de su fallecimiento en 2025, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

    Qué decía el mensaje del astronauta Jim Lovell, de Apolo 8 y 13

    “¡Hola, Artemis II! Soy Jim Lovell, astronauta del programa Apolo. ¡Bienvenidos a mi antiguo vecindario! Cuando Frank Borman, Bill Anders y yo orbitamos la Luna en el Apolo 8, la humanidad tuvo la primera visión cercana de la Luna y una perspectiva de nuestro planeta que inspiró y unió a personas de todo el mundo. Me enorgullece pasarles el testigo, mientras orbitan la Luna y sientan las bases para las misiones a Marte… para el beneficio de todos. Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán. Pero no olviden disfrutar de la vista. Así que, Reid, Victor, Christina y Jeremy, y todos los grandes equipos que los apoyan, ¡mucha suerte y que Dios los acompañe! De parte de todos nosotros aquí en la Tierra.”

    Horarios de la observación de la cara oculta de la Luna (hora de Argentina)

    14:00 - Comienza la cobertura de la NASA del sobrevuelo lunar.

    14:56 - La tripulación superará el récord de la mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido previamente por el Apolo 13 en 1970.

    15:10 - Declaraciones de la tripulación sobre el récord de distancia batido por el Apolo 13 (solo audio).

    15:15 - La tripulación configura la cabina de Orion para las operaciones de sobrevuelo.

    15:45 - Comienza la observación lunar.

    19:44 - Se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

    20:02 - Máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).

    20:07 - Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).

    20:25 - El amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.

    21:35-22:32 - Durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

    22:20 - Concluye la observación lunar.

    Cómo ver el sobrevuelo de la Luna desde la nave Orión de Artemis II

    El hito está previsto para las 20:00 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de la NASA, Netflix y Amazon. La transmisión comenzará a las 14:00 (hora argentina).

    Qué es la cara oculta de la Luna

    Muchos también la llaman como la "cara oscura" de la Luna. Sin embargo, técnicamente, esto incorrecto: aunque desde la Tierra siempre vemos la misma parte, todas las caras del gran satélite están iluminadas por el Sol, durante periodos de tiempo iguales.

    Esto ocurre porque la Luna tarda en dar una vuelta sobre sí misma el mismo tiempo que demora en girar alrededor de la Tierra, por lo que hace que el satélite siempre nos muestre la misma cara y esconda, a los ojos humanos, una de ellas, conocida en consecuencia como "cara oculta". (Fuente: clarín.com)

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