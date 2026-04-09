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    • Arrancó en Zárate el CBC de la UBA en la Universidad Popular con más de 700 estudiantes

    El ciclo lectivo 2026 comenzó en Zárate con una amplia matrícula y nuevas oportunidades de formación superior para jóvenes de la ciudad.

    9 de abril de 2026 - 12:06
    Este lunes se dio inicio al ciclo lectivo 2026 para el Ciclo Básico Común (CBC) de las carreras de la Universidad de Buenos Aires que se cursan en la sede ubicada en Pavón 1935.

    Este lunes se dio inicio al ciclo lectivo 2026 para el Ciclo Básico Común (CBC) de las carreras de la Universidad de Buenos Aires que se cursan en la sede ubicada en Pavón 1935.

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    Este lunes comenzó el ciclo lectivo 2026 del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Universidad Popular de Zárate, donde más de 700 estudiantes iniciaron sus cursadas en distintas especialidades, consolidando la propuesta educativa local.

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    Inicio del CBC en Zárate con alta convocatoria

    El inicio de clases del CBC se llevó adelante en la sede ubicada en Pavón 1935, en el marco de una política educativa impulsada por el Municipio de Zárate a través de la Universidad Popular. La iniciativa busca ampliar el acceso a estudios superiores sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

    Desde el área de Educación destacaron la importancia de este nuevo ciclo académico, que se desarrolla con una importante participación de alumnos y una oferta orientada a diversas áreas de formación.

    Oferta académica y convenios con universidades

    La subsecretaria de Educación municipal, Olga Garmendia, explicó que el CBC se organiza en función de cinco especialidades que se dictan actualmente en la institución, permitiendo a los estudiantes avanzar en sus trayectos académicos.

    Además, subrayó que la Universidad Popular mantiene convenios con distintas casas de estudio, entre ellas la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad del Este.

    “Es abrir el camino para que los estudiantes tengan la posibilidad de concretar lo que desean y proyectar un futuro”, expresó la funcionaria.

    Más de 1300 alumnos y crecimiento educativo sostenido

    Actualmente, el CBC cuenta con más de 700 estudiantes, mientras que la matrícula total presencial supera los 1300 alumnos. A esto se suman quienes participan de propuestas en modalidad virtual.

    Desde el Municipio remarcaron el crecimiento sostenido de la Universidad Popular como espacio de formación, destacando su rol en la generación de oportunidades educativas, el desarrollo personal y la inserción laboral de los vecinos.

    “Estamos muy orgullosos de ver cómo la educación permite que nuestros jóvenes sigan creciendo”, concluyó Garmendia.

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