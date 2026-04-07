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    • Entre pantallas y salidas: cómo la tecnología cambió el entretenimiento

    Streaming, eSports y realidad virtual; descubrí los fenómenos que radicalizaron la experiencia de ocio digital.

    7 de abril de 2026 - 14:54
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    La industria del entretenimiento ha cambiado drásticamente con el avance de las nuevas tecnologías. La irrupción de internet y la modernización de los sistemas electrónicos han sentado las bases para que el sector se expandiera hacia nuevos territorios digitales. Hoy en día, los usuarios cuentan con un universo amplio de opciones para entretenerse, a tan solo par de clics de distancia desde su celular.

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    A pesar de que el viraje del entretenimiento hacia la esfera virtual se ha dado de manera progresiva, el desenlace de la pandemia en 2020 aceleró el proceso. Durante los largos períodos de confinamiento muchos argentinos se volcaron a buscar entretenimiento en la pantalla y las empresas aprovecharon la atención de la audiencia para desplegar sus estrategias de negocio.

    La industria del juego online, por ejemplo, despuntó entre el 2020 y el 2022. Grandes empresas de casinos online desembarcaron en Argentina con el objetivo de insertarse en el mercado del ocio en línea. Para este tipo de actividad,es importante comparar las ofertas de los casinos online en Buenos Aires para elegir un operador con licencia que garantice experiencias de juego seguras.

    El auge de este modelo de entretenimiento se da en un contexto de creciente hiperconectividad. Los celulares se han convertido en una extensión de nuestro propio cuerpo, a la par, la tecnología actual permite el diseño de softwares híper sofisticados, con calidad audiovisual de primera; aspectos que permiten crear entornos envolventes. Diversas formas de ocio han emergido y evolucionado, analicemos algunas a continuación.

    El auge de las plataformas de streaming

    El streaming ha transformado profundamente la forma en que consumimos el entretenimiento. Consiste en un modelo de transmisión de contenidos que pueden ser vistos por los usuarios en cualquier momento, el famoso “on demand”: contenidos a la carta. Esto ha permitido que plataformas como Netflix, HBO, Disney+, Spotify y muchas más se convirtieran en los pilares de entretenimiento digital.

    Las formas de transmisión de contenidos tradicionales como la radio y la televisión han sido desplazadas, dando paso a una experiencia de consumo más personalizada y flexible. Además, los usuarios también pueden involucrarse en la transmisión de sus propios contenidos a través de plataformas como YouTube, lo que altera el rol tradicionalmente pasivo entre consumidores y transmisores de contenidos.

    El streaming es un fenómeno que se disfruta en el plano individual, pero que también ha permeado alentorno familiar. Los datos lo confirman; según un estudio de Kapersky, el69% de las familias en América Latina comparte tiempo viendo películas o series juntas a través de plataformas digitales. El entretenimiento online ya forma parte de la vida cotidiana familiar. Esto refleja el alto nivel de aceptación y adaptación que tienen las nuevas tendencias de ocio digital en nuestra sociedad.

    Del videojuego clásico a la industria de los eSports

    La industria de los videojuegos ha evolucionado muchísimo durante los últimos veinte años. Los primeros videojuegos, como Pac-Man y Space Invaders, marcaron la historia y, pese a que se trataba de juegos sumamente sencillos, generalmente jugados mediante consolas muy básicas o arcades, fueron la base sólida sobre la que se construyó la industria del gaming, muy distinta hoy en día.

    Poco a poco, el sector fue desarrollando juegos más completos, con funciones y gráficos más sofisticados y complejos. La evolución de las consolas como las NES (Nintendo Entertainment System), el Sega Genesis y el Super Nintendo diversificaron la oferta de juegos y llevaron los videojuegos a los hogares. Pero, hasta entonces, el universo gamer estaba supeditado a fines de entretenimiento.

    A fines del cambio de milenio, emergieron los eSports (deportes electrónicos), pero no fue hasta 2010 que los eSports vivieron una expansión global, consolidándose como un sector dentro del entretenimiento, pero ahora concebido como un deporte profesional.La tecnología aplicada al universo gamer no solo alteró las formas de pensar el entretenimiento, también permitió el tejido de nuevas comunidades compuestas por gamers de todo el mundo.

    Hacia la realidad virtual y más allá

    El avance de las nuevas tecnologías está llevando el mundo del entretenimiento a un nivel completamente nuevo. Cada vez estamos más familiarizados con fenómenos que antes nos eran totalmente lejanos, como con la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA), herramientas digitales que simulan la realidad y ofrecen experiencias verdaderamente inmersivas.

    Los videojuegos han sido una de las principales áreas en las que se ha incorporado la RV. Al mismo tiempo, los fabricantes de gafas, sensores y controladores se han puesto en marcha para crear dispositivos más avanzados, accesibles y cómodos para los usuarios, lo que ha permitido que el mercado de la RV prolifere y crezca a pasos agigantados.

    Pareciera que la clave del éxito está en el diseño de softwares inmersivos que envuelvan a los jugadores en la experiencia. Ya no se trata solo de jugar, como ocurría con los primeros juegos; ahora la industria busca que los usuarios vivan el juego. Pero, a medida que avanza la tecnología, las barreras entre lo virtual y lo real se desdibujan, lo que plantea nuevos desafíos para la sociedad, especialmente en cuanto al control sobre el exceso de conectividad y la dependencia de dispositivos tecnológicos.

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