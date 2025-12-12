Cayó detenido el sexto integrante de la banda narco desbaratada en el barrio 12 de Octubre

En la madrugada y la mañana del viernes 17 de octubre se realizaron los allanamientos que terminaron con cinco detenciones en el barrio 12 de Octubre.

Una nueva detención permitió completar el cuadro de sospechosos en la causa por narcotráfico que se investiga desde febrero y que tuvo su punto más visible en octubre, cuando la Policía realizó una serie de allanamientos en el barrio 12 de Octubre y aprehendió a cinco personas.

Este jueves 11 de diciembre, efectivos de Drogas Ilícitas arrestaron a la sexta persona vinculada a la organización, cuya conducta también está siendo analizada por la Justicia.

La captura se produjo en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Juan Tomás Godoy, titular de la Fiscalía N° 9, quien continúa con la instrucción del expediente iniciado meses atrás. Con este procedimiento, la Fiscalía da por identificados y puestos a disposición de la Justicia a todos los integrantes señalados en la pesquisa.

El caso se remonta a febrero, cuando la Fiscalía N° 2 —entonces a cargo del fiscal Francisco Furnari— recibió una serie de denuncias anónimas que alertaban sobre presuntas maniobras de venta de estupefacientes en una vivienda del barrio 12 de Octubre. A partir de esa información, el fiscal impartió directivas específicas a la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino para verificar la veracidad de los señalamientos.

Las tareas de campo permitieron identificar a la principal investigada, una mujer de unos 50 años, y detectar su vinculación con una joven de 24 años que vive enfrente. Durante semanas, el personal especializado documentó movimientos asociados al narcomenudeo en ambas viviendas y comprobó la existencia de una tercera edificación destinada al ocultamiento de la droga y también al comercio clandestino.

Con los avances reunidos, la pesquisa quedó bajo investigación conjunta de los fiscales Furnari y Godoy, quienes coordinaron acciones que derivaron en el pedido de allanamientos al Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Julio Caturla.

Los allanamientos y las primeras detenciones

El operativo se concretó el viernes 17 de octubre, cuando los investigadores realizaron tres allanamientos simultáneos sobre domicilios ubicados en calle Falucho al 900. Por la complejidad del terreno y los eventuales riesgos operativos, el procedimiento contó con el apoyo de personal de la Delegación de Drogas de Trenque Lauquen y del Destacamento de Infantería de Pergamino.

Al ingresar a los domicilios, la Policía halló a las dos principales investigadas juntas en la casa de la mujer de 50 años, mientras que en la vivienda de la joven se encontraban tres jóvenes señalados en la causa. Durante los registros se secuestraron más de 300 dosis de cocaína fraccionadas y listas para la venta, además de teléfonos celulares, balanzas y otros elementos considerados de alto valor probatorio.

Con esos resultados, el fiscal Godoy ordenó la aprehensión de las dos mujeres y de los tres varones involucrados por los presuntos delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes.

La detención pendiente

Pese al éxito del operativo, una de las personas vinculadas a la organización no había podido ser localizada en aquel momento. Tras nuevas tareas investigativas y el seguimiento de distintas líneas de trabajo, este jueves los efectivos lograron dar con el sexto sospechoso, que quedó inmediatamente a disposición del fiscal Godoy.

La causa continúa en etapa de instrucción, con peritajes pendientes y análisis de comunicaciones que podrían aportar mayores precisiones sobre el funcionamiento interno del grupo y el volumen de comercialización que manejaba en la zona.