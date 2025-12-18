Buscan testigos de un siniestro vial ocurrido en el Terraplén que terminó con la muerte de un hombre

Poggioli fue asistido por testigos y la ambulancia de Medicar lo trasladó al Hospital.

La Fiscalía avanza en la investigación de un grave siniestro vial ocurrido en la tarde del miércoles 19 de noviembre en el Terraplén peatonal del Arroyo Pergamino, donde un adulto mayor sufrió lesiones irreversibles tras caer de una motocicleta y falleció veinte días después como consecuencia de las secuelas del hecho. En ese marco, la Justicia solicita la colaboración de testigos que hayan presenciado el episodio.

Falleció el hombre que había resultado gravemente herido en un siniestro vial en el terraplén

El incidente se produjo en un horario de intensa concurrencia de personas que realizaban actividades aeróbicas sobre la senda peatonal del malecón. Según las primeras reconstrucciones, una motocicleta en la que se desplazaban dos personas —un conductor y un acompañante de 65 años— circuló de manera imprudente por el espacio destinado a peatones y deportistas, generando sorpresa y preocupación entre runners y transeúntes.

De acuerdo con testimonios recabados, varias cuadras antes del siniestro el rodado avanzaba de Oeste a Este entre la gente, desde la zona de la pasarela peatonal de calle Estrada hacia avenida Rocha. Luego atravesaron el puente que une calle Merced con avenida Juan B. Justo y continuaron circulando por la senda aeróbica.

Fue a la altura de calle San Nicolás cuando el conductor intentó descender desde el terraplén hacia la vereda. Al bajar por el cordón y alcanzar la calle, el motociclista perdió el control del vehículo y ambos ocupantes cayeron violentamente sobre la cinta asfáltica, sufriendo fuertes golpes.

Tras la caída, el conductor —un hombre de aproximadamente 35 años, según las descripciones preliminares— logró reincorporarse, levantó la motocicleta y se retiró rápidamente del lugar, antes de que las personas que presenciaron el hecho pudieran asistirlo o impedir su huida.

El acompañante, en cambio, quedó tendido en el suelo con lesiones visibles en la cabeza y un sangrado profuso. Testigos del episodio dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911, mientras otros se acercaron para auxiliar al hombre, que se encontraba en estado de confusión.

Minutos después arribó una ambulancia del SAME. En un primer momento, el adulto mayor se negaba a recibir atención médica, pero finalmente los profesionales lograron tranquilizarlo y evitar que se retirara sin asistencia. Fue trasladado al Hospital San José, donde permaneció internado con traumatismos graves e irreversibles.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el pasado martes 9 de diciembre, tras veinte días de internación, el paciente falleció en el centro de salud como consecuencia directa de las lesiones sufridas en el siniestro. Los profesionales notificaron el deceso a la Fiscalía, que dispuso la realización de la correspondiente operación de autopsia.

A partir del fallecimiento, el fiscal Francisco Furnari, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5, modificó la calificación legal del expediente a homicidio culposo. La investigación está a cargo del instructor judicial Guillermo Pascual, quien trabaja en la reconstrucción detallada de la mecánica del hecho.

En ese contexto, se solicitó a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Pergamino el aporte de imágenes captadas por las cámaras urbanas de la zona y al Centro de Atención de Emergencias 911, con sede en Campana, los registros de las llamadas efectuadas ese día en relación con el siniestro.

Asimismo, la Fiscalía convoca a las personas que hayan presenciado el episodio o que hayan registrado imágenes o videos con teléfonos celulares a que se presenten en el quinto piso del edificio judicial ubicado en Merced 865, sede del Ministerio Público Fiscal, para prestar declaración y aportar material que permita esclarecer lo ocurrido.

La víctima fue identificada como Guillermo Raúl Poggioli, de 65 años. La instrucción judicial continúa con el objetivo de individualizar al conductor de la motocicleta y determinar las responsabilidades penales correspondientes.