jueves 09 de octubre de 2025
    Baradero se suma a la jornada de protesta docente contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno

    Docentes de Baradero participaron de la protesta convocada por el FUDB y se preparan para el paro general docente del 14 de octubre en todo el país.

    9 de octubre de 2025 - 15:30
    Baradero se suma a la jornada de protesta contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno

    Baradero se suma a la jornada de protesta contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno 

    Tiemponoticias.com.ar

    Jornada de lucha en Baradero: docentes protestan contra el ajuste y anticipan el paro del 14: Este lunes, docentes de Baradero se sumaron a la jornada nacional de protesta convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), en rechazo al ajuste del gobierno nacional y en reclamo de mejoras salariales y educativas. La jornada se enmarca dentro de una serie de medidas que culminarán el próximo martes 14 de octubre, con un paro general convocado por CTERA y una marcha a Capital Federal.

    Las actividades

    Las actividades en Baradero estuvieron encabezadas por María Laura Cassino, secretaria gremial de FEB, y Elena Salmerón, secretaria general de SUTEBA. “Nos hemos juntado ambas porque somos parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense”, explicaron las referentes sindicales.

    Reclamos y demandas

    Durante la manifestación, se reiteraron los principales reclamos del sector:

    • Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

    • Aumento del presupuesto educativo.

    • Mejoras en infraestructura escolar.

    • Restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

    • Paritarias nacionales docentes.

    • Fondos nacionales para el IPS (Instituto de Previsión Social).

    “El objetivo es salir todos juntos a pelear contra las medidas tomadas por este gobierno”, sostuvieron las dirigentes gremiales, al tiempo que remarcaron la unidad entre FEB y SUTEBA, y la voluntad de sostener las medidas de fuerza en todas las provincias.

    Camino al paro general

    Desde el FUDB destacaron que esta protesta se replicó en distintos puntos del país como antesala del paro del 14 de octubre, que contará con una gran movilización en la ciudad de Buenos Aires. Docentes de Baradero también estarán presentes en esa jornada nacional.

    Baradero se suma a la jornada de protesta contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno 

    Baradero se suma a la jornada de protesta docente contra el recorte salarial y el ajuste del gobierno
