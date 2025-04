Autopista Pilar Pergamino: vecinos decidieron "retomar todas las acciones" en Paraje Larena

Los trabajos comenzaron al mismo tiempo que el Gobierno nacional dispuso la intervención de Corredores Viales S.A, la empresa estatal encargada de la gestión de la autopista Pilar-Pergamino. Sobre esto, la propia Picabea en declaraciones al programa radial Buenos Días Cardales pidió que "si se va a privatizar y hacer un nuevo contrato, que se contemple la construcción de colectoras paralelas, seguras, tal como es en Autopistas del Sol. Es muy importante que en el pliego de licitación quede establecido que se van a construir colectoras".

Y, sobre el nuevo sistema, expresó que "está bien desde el punto de vista del tránsito, pero no nos permite a los vecinos pasar sin pagar. Además, compulsivamente obligan a contratar el servicio de Telepase, que no todo el mundo lo quiere o lo puede poner. No tenemos un camino alternativo como en Autopistas del Sol, para poder llegar a tu casa tenés que obligatoriamente pagar el peaje, me están cobrando para ir y volver de mi casa".

Asimsimo, aseguró que de concretarse la modificación "los trabajadores de las cabinas van a perder su empleo".