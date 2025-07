Auditorías de pensiones por discapacidad: los pergaminenses podrán presentarse hasta este viernes

Desde principios de mayo, en el Centro de Día Esperanza, ubicado en Pasaje Aníbal Troilo al 200 de Pergamino, se desarrolla un operativo de auditoría impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con el objetivo de actualizar la información de quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez. Aunque el procedimiento generó preocupación en los beneficiarios y sus familias, desde la organización insisten en que no se trata de una instancia de evaluación inmediata, sino de un simple relevamiento de datos.

“Es un procedimiento muy sencillo. La persona viene, presenta su documentación —que es la misma con la que tramitó la pensión—, y en cinco minutos ya se le entrega una constancia. No estamos autorizados a decidir nada, ni dar de baja ni continuar una pensión. Esa evaluación la hace la Andis en base a los datos que nosotros recolectamos”, explicaron desde el equipo técnico local, compuesto por una médica, tres enfermeros, un kinesiólogo, un asistente social y personal administrativo.

Cabe destacar que las personas de Pergamino que aún no se hayan presentado pese a haber recibido la notificación, todavía pueden asistir sin inconvenientes hasta el viernes 18, independientemente de si su turno original ya venció. La instrucción es clara: nadie será rechazado por asistir fuera de fecha.

Por su parte, los beneficiarios de Rojas y Salto están siendo convocados esta semana, mientras que ya se finalizó la atención de personas provenientes de Arrecifes y hasta este martes se completará el cupo correspondiente a Colón.

Los números del operativo

Hasta el momento, las cifras reflejan un buen nivel de respuesta, aunque todavía hay muchas personas que no se presentaron.

De las 764 personas convocadas de Arrecifes, 463 ya asistieron, lo que representa el 60%.

En el caso de Colón, de 465 personas citadas, ya se presentaron 312, alcanzando un cumplimiento del 67%.

La diferencia entre convocados y asistentes motivó un refuerzo en las comunicaciones: esta semana, el equipo de auditoría compartió con el Consejo de Personas con Discapacidad una lista de personas que no se presentaron, y desde allí se las está contactando para recordarles la importancia de asistir.

Dónde y cómo presentarse

Los beneficiarios que hayan recibido una carta documento o telegrama de citación deben acercarse al Centro de Día “Esperanza” con la documentación requerida.

Los días y horarios de atención son los siguientes:

Lunes: de 13:00 a 15:00

Martes y jueves: de 13:00 a 17:00

Viernes: de 8:30 a 11:00 y de 14:00 a 17:00

Para quienes no están seguros de haber sido citados, pueden consultar en:

Consejo de Personas con Discapacidad, Tucumán al 200

Asociación Civil Juani Muzzioli, que también está colaborando con asesoramiento y orientación

“Acérquense sin miedo”

Más allá del procedimiento técnico, el equipo que lleva adelante esta auditoría lo hace con una fuerte sensibilidad social. Conocen de cerca las necesidades de las personas con discapacidad y el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas familias. Por eso, el mensaje que se repite entre los profesionales es claro: “acérquense sin miedo”.

“Sabemos que hay mucho miedo, mucha ansiedad. Pero no hay por qué asustarse. Nadie va a perder la pensión por no venir un día específico. Acérquense, pregunten, participen del relevamiento. Este es un procedimiento administrativo que no pone en juego el beneficio de inmediato, y estamos para acompañarlos”, señalaron.

Acompañamiento en medio de la incertidumbre

La revisión de pensiones llega en un momento complejo para el país, donde los sectores más vulnerables sienten el impacto de las medidas de ajuste. En ese contexto, es comprensible que cada citación genere temor. Sin embargo, tanto desde el Consejo de Personas con Discapacidad como desde la Asociación Civil Juani Muzzioli y los profesionales contratados por la Andis, el mensaje es unánime: “la presencia es importante, pero no se trata de una amenaza”.

Ultimos días

Quedan pocos días para que culmine este proceso de relevamiento, que hasta ahora ha permitido registrar a la mayoría de los convocados. La recta final del operativo está centrada en quienes aún no se presentaron y en los beneficiarios de Salto y Rojas.

Desde todos los sectores involucrados se reitera el mensaje de tranquilidad y acompañamiento. Nadie será penalizado por llegar tarde y el equipo está dispuesto a brindar todas las respuestas necesarias.

En tiempos de incertidumbre, el acceso a la información clara y confiable es también una forma de cuidado. Por eso, la invitación es a acercarse, despejar dudas y cumplir con este trámite sin miedo.