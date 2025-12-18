jueves 18 de diciembre de 2025
    • Aprehendieron a un sujeto por una presunta estafa en un bar céntrico tras simular un pago virtual

    El aprehendido simuló un pago con una billetera virtual que nunca se acreditó tras consumir en un bar céntrico. El conflicto derivó en una causa por estafa.

    18 de diciembre de 2025 - 12:12
    La estafa en un bar fue con el falso pago con una billetera virtual cuyo pago no se acreditó.

    LA OPINION

    Un sujeto fue aprehendido en la noche de este miércoles en un local gastronómico ubicado en la zona céntrica de Pergamino, acusado de haber cometido una presunta estafa al simular el pago de una consumición mediante una aplicación de billetera virtual que nunca se acreditó en la cuenta del comercio.

    El episodio ocurrió en un bar ubicado en las inmediaciones de avenida de Mayo y 9 de Julio, donde el individuo consumió bebidas y comida y, al momento de abonar, solicitó hacerlo a través de una billetera virtual desde su teléfono celular. Según relató el encargado del establecimiento, el cliente mostró en pantalla una supuesta confirmación de pago que indicaba que la operación había sido realizada con éxito.

    Sin embargo, al verificar los movimientos bancarios del comercio, los responsables del local constataron que el dinero nunca se acreditó en la cuenta correspondiente. Ante esa situación, se produjo un intercambio de palabras entre el consumidor y el personal del bar, sin que se lograra llegar a un acuerdo para regularizar el pago.

    Frente al conflicto, los encargados del negocio decidieron dar aviso al sistema de emergencias 911. Minutos después, un móvil del Comando de Patrulla se hizo presente en el lugar y, tras interiorizarse de lo sucedido, los efectivos procedieron a identificar al sospechoso y a notificarlo de la formación de una causa penal.

    El individuo fue trasladado aprehendido a la Comisaría Primera, donde se labraron las actuaciones de rigor. La causa fue caratulada, en principio, como estafa, quedando a disposición de la Justicia.

