martes 23 de diciembre de 2025
    • Aprehendieron a un sujeto que circulaba en un auto sin papeles, una pistola cargada, cocaína y marihuana

    En la mañana de este lunes en la ruta 188 a la altura de Acevedo interceptaron el paso de un Citroën C4 cuyo conductor intentó evadir el retén policial.

    23 de diciembre de 2025 - 18:51
    El sujeto aprehendido llevaba en el auto sin documentación una pistola cargada, municiones, marihuana y cocaína.

    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION
    LA OPINION

    En la mañana de este martes, alrededor de las 11:00, personal policial del Destacamento Acevedo llevó adelante un procedimiento de control vehicular sobre la ruta nacional 188, a la altura de la localidad de Acevedo, en el marco de la Orden de Servicio Especial N° 389/25.

    Durante el operativo, los efectivos procedieron a detener la marcha de un automóvil Citroën C4, de color negro, que era conducido por un sujeto de 50 años. Según se informó, momentos antes el conductor habría intentado evadir el control policial y, al ser interceptado, no contaba con la documentación correspondiente del rodado.

    Al solicitarle que descendiera del vehículo, los uniformados constataron a simple vista la presencia de un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, con el cargador con 16 proyectiles, apoyada sobre la butaca del lado del conductor. Ante esta situación, el sujeto fue trasladado junto al vehículo al Destacamento Acevedo.

    Trasladado aprehendido

    Ya en la dependencia policial, y en presencia de dos testigos, se verificó que el arma de fuego se encontraba apta para el disparo y que el conductor no poseía la documentación habilitante. Además, durante la requisa se halló una caja metálica con una sustancia verde parduzca, compatible con marihuana, y un envoltorio de nylon que contenía una sustancia polvorienta de color blanco, similar a cocaína.

    Por el hecho se labraron actuaciones bajo la carátula de “Tenencia ilegal de arma de fuego. Infracción a la Ley 23.737 y Ley 24.449”. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 3 dispuso la aprehensión del masculino y las diligencias de rigor, mientras que tomó intervención la UFI y J N° 9, que ordenó el secuestro de las sustancias estupefacientes y la continuidad de las actuaciones correspondientes.

    El procedimiento continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa.

