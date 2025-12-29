lunes 29 de diciembre de 2025
    • Allanamientos en Pergamino: tres aprehendidos por un caso de un hombre apuñalado

    La Policía realizó tres allanamientos en Pergamino y aprehendió a dos hombres y una mujer por el ataque con arma blanca a un sujeto.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    29 de diciembre de 2025 - 07:36
    La mujer quedó aprehendida tras los allanamientos por su participación en el caso en el que terminó apuñalado un sujeto.

    LA OPINION
    El individuo de 50 años que quedó aprehendido por su participación en el caso del sujeto apuñalado en Pergamino.

    LA OPINION
    El joven que quedó aprehendido tras los allanamientos por el hombre apuñalado en el barrio Malvinas.

    LA OPINION
    Uno de los cuchillos secuestrados como evidencia del caso del sujeto apuñalado en el barrio Malvinas.

    LA OPINION
    Uno de los cuchillos secuestrados como evidencia del caso del sujeto apuñalado en el barrio Malvinas.

    LA OPINION

    En el marco de una investigación policial y judicial por un violento episodio ocurrido el sábado por la noche en el barrio Malvinas de Pergamino, uniformados de la Comisaría Segunda realizaron tres allanamientos de urgencia y aprehendieron a dos hombres y una mujer, señalados como involucrados en el ataque en el que un individuo resultó apuñalado en la zona sur.

    Los procedimientos fueron concretados este domingo por personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, luego de una rápida investigación impulsada tras un hecho de sangre registrado en la noche del sábado, en el que un hombre sufrió heridas de arma blanca y debió recibir atención médica.

    Las diligencias judiciales se realizaron por orden del fiscal Fernando D’Elío, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 del Departamento Judicial Pergamino, quien dispuso allanamientos de urgencia bajo la figura de “peligro en la demora”, en tres domicilios del barrio Malvinas vinculados a los presuntos responsables.

    Allanamientos en el barrio Malvinas

    El primer procedimiento tuvo lugar en una vivienda de calle Fragata Sarmiento al 1000, donde los efectivos aprehendieron a una mujer de 26 años. Durante la requisa, los uniformados secuestraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja, con mango de color oscuro, elemento que será sometido a peritajes en el marco de la causa.

    En el segundo allanamiento, realizado en un domicilio de calle Rivadavia al 1000, fue aprehendido un hombre de 50 años. En este caso, el operativo también arrojó resultado positivo, con el secuestro de un cuchillo de mayores dimensiones, de unos 30 centímetros de hoja, que fue incorporado como evidencia judicial.

    Finalmente, el tercer objetivo se concretó en una vivienda ubicada en calle Elcano al 1000, donde se aprehendió a un hombre de 28 años. Si bien en este último procedimiento no se logró el secuestro de elementos de interés para la causa, el sospechoso fue trasladado a la dependencia policial para cumplimentar las actuaciones de rigor.

    Tras las aprehensiones, los tres involucrados fueron notificados de la formación de la causa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Código Procesal Penal, y se les impusieron medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de acercamiento y el establecimiento de un perímetro de restricción respecto de la víctima.

    Cumplidos los recaudos legales, y conforme a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente, los aprehendidos recuperaron posteriormente la libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, quedando supeditados al avance de la investigación.

    La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales, mientras se analizan las pruebas recolectadas para determinar con precisión las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el violento episodio.

