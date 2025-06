Alejandro Zelaya renunció en Juventud Obrera y cuestionó a la Liga de Pergamino

“Lo que ocurrió en la semana pasada fue algo que nosotros ya lo veníamos masticando, porque en estos términos me llamó un dirigente y me dijo, ´che, te van a cag…, así, futbolísticamente hablando, y yo lo dije hasta último momento, nunca creí que se iban a atrever , porque le pueden preguntar a cualquier dirigente de fútbol de Pergamino y les va a decir un club con el que no hay problemas, nunca hubo problemas. ´¿necesitan una cancha? Sí, ahí la tenés, jueguen, vayan. El señor, ´¿no tiene cancha? Vayan a jugar a Juventud Obrera`. Hasta perdiendo plata, nosotros siempre intentamos colaborar con la Liga. Yo tuve una muy buena relación siempre con Guillermo (Capdevila) y con ´Chulengo` (Riera), hoy es como les dije, no la tengo, no la voy a tener más, me dolió mucho, sentí que me fallaron, me fallaron cruelmente, me hicieron quedar muy mal con mi gente y eso no me lo puedo perdonar”, expresó Zelaya.

“Sé que no lo supieron resolver ellos tampoco y bueno, ya está, la verdad que las cartas las tiraron y salieron para el lado de Sirio y bueno, yo no sé si es justo o no, no tengo nada que reclamarle a Sirio, tampoco voy a decir que me pone contento, porque yo en el lugar de Sirio no hubiese hecho eso y el que me conoce sabe que no lo hubiese hecho, porque si no me lo gané en la cancha viejo, no puedo después reclamar algo que es injusto para todo el fútbol de Pergamino, porque todo el fútbol, a cualquiera que se lo pregunten les va a decir ´sí, es injusto`”, manifestó Zelaya.

“Todo el mundo sabía que en el torneo Apertura a Sirio se le descontaban tres puntos y no lo hicieron, no hay mucho más para hablar. Tengo entendido que hubo una amenaza de por medio, porque el mismo que me dice que nos van a embromar, me dice ´mirá que Sirio si no pasa, si no se lo dan ganado el lugar, van a ir al Consejo Federal`, y creo que Juventud Obrera, yo también podría haber ido al Consejo Federal, porque nosotros podíamos haber ido, de hecho tengo los teléfonos, yo viajo a Buenos Aires asiduamente por mi trabajo y podría haber ido, pero no somos así”, amplió.

“Estos chicos cometieron un error”

“Hay una cosa que también me hizo mucho daño, estos chicos de la subcomisión del hincha de Ocampo cometieron un error, porque el otro día se fueron a manifestar y sé que rompieron un vidrio, me lo dicen ellos mismos, ´nos equivocamos`. Son cuatro o cinco chicos que viven acá, que por el estudio dejaron de jugar en el club y se juntaron con algunos pibes, porque todo el mundo sabe que esos chicos que tocan la trompeta, que están con el bombo, no sólo que no pertenecen a Ocampo, son chicos que son rentados, que todos los clubes los rentan esporádicamente para este tipo de cosas”, explicó Zelaya sobre los hechos ocurridos el pasado viernes por la noche en la sede de la Liga de Pergamino.

¿Cómo sigue esta historia?

Frente a la pregunta de cómo continúa esta historia, el empresario agroindustrial expresó: “Desde lo personal yo hace dos o tres días que tengo unos días de paz porque ya no pertenezco al club, es más, nos queda una sola reunión y ya les pasamos todo formalmente y se hacen cargo otros chicos, así que me preguntaron si me parecía bien que vayan al Consejo Federal, honestamente, se los digo, me conocen, les dije que no, que no me parece que tengan que ir al Consejo Federal, pero si lo querían hacer, ahí les facilité el número del vicepresidente, pero eso ya corría por cuenta de ellos, y les dije que me parece que sería una forma de empezar mal la de ellos, entonces creo que no van a ir, que van a dejar las cosas así”.

Y en el cierre, Alejandro se despidió con un sentimiento profundo: “Creo que está -el nombre de su reemplazante-, pero hay cinco o seis y de ellos va a salir quién va a ser el nuevo presidente, pero ahí son unos pibes jóvenes que realmente creo que tienen muchas ganas, son serios, y después las cosas pueden salir o no, pero creo que le van a meter ganas. Y si no, muchachos, yo la verdad que mucho ya no tengo más... Estoy vacío, la verdad ya está, cuando vos te quedás vacío y no tenés más nada para dar, eso es lo que me pasa a mí, entonces doy un paso al costado”.