Pergamino impulsa beneficios fiscales para atraer industrias y generar empleo

El Municipio de Pergamino puso en marcha una nueva etapa de su política de promoción industrial con el objetivo de atraer inversiones productivas, acompañar el crecimiento del sector privado y generar más puestos de trabajo para los vecinos del distrito. La iniciativa forma parte de una estrategia de desarrollo que impulsa la gestión del intendente Javier Martínez y que apunta a consolidar el perfil productivo de la ciudad dentro del norte de la provincia de Buenos Aires .

Pergamino: Juan García, el chacal que vivió 10 años en montes de la zona rural a cinco kilómetros de la ciudad

Este anuncio fue realizado durante la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante , ámbito institucional en el que Martínez presentó las principales líneas de gestión para 2026 y puso especial énfasis en todas las políticas destinadas a fortalecer el desarrollo económico local. En ese contexto, adelantó que las nuevas industrias que decidan radicarse en el Distrito podrán acceder a un nuevo esquema de beneficios fiscales que contempla la exención del 100 por ciento de tasas municipales por un período de hasta siete años.

La medida se enmarca dentro de la ordenanza de Promoción Industrial impulsada por la Municipalidad y busca generar condiciones concretas que favorezcan la instalación de empresas en el Partido. Desde el Gobierno local remarcan que este tipo de herramientas resultan fundamentales para mejorar la competitividad del Distrito, facilitar la llegada de inversiones y acompañar a quienes deciden apostar por el desarrollo productivo en la ciudad.

El objetivo central de esta política es fortalecer el entramado industrial, promover la radicación de nuevas empresas y ampliar las oportunidades laborales para la comunidad.

En ese sentido, el Municipio sostiene que el crecimiento económico del Distrito está estrechamente vinculado con el desarrollo del sector productivo y con la generación de empleo genuino, por lo que el acompañamiento del Estado local se vuelve clave para impulsar ese proceso.

Pergamino cuenta con una larga tradición vinculada a la producción y a la actividad agroindustrial, lo que ha permitido consolidar a la ciudad como uno de los centros económicos más dinámicos de la región. En los últimos años, la planificación territorial y las inversiones en infraestructura productiva han sido pilares centrales para seguir fortaleciendo ese perfil.

Actualmente, el Partido de Pergamino dispone de tres parques industriales que concentran buena parte de su actividad manufacturera y logística. Uno de ellos se encuentra prácticamente completo, lo que refleja el alto nivel de ocupación y la consolidación de empresas que eligieron instalarse en la ciudad. Otro parque industrial, en tanto, se encuentra en pleno proceso de recepción de nuevos proyectos productivos, lo que abre oportunidades para que más firmas se radiquen en Pergamino.

A su vez, un tercer parque industrial se encuentra en etapa de desarrollo, con obras civiles en marcha destinadas a ampliar la infraestructura disponible para la instalación de industrias, emprendimientos logísticos y grandes comercios. Este proyecto permitirá sumar nuevos lotes productivos y seguir fortaleciendo la capacidad del distrito para recibir inversiones privadas.

Crecimiento constante en la ciudad

Desde el Municipio destacan que el crecimiento de los espacios industriales responde a una planificación estratégica que busca acompañar el desarrollo económico de la ciudad y de toda la región. En ese marco, las políticas de incentivo fiscal se complementan con inversiones en infraestructura, servicios y ordenamiento territorial, con el objetivo de generar un entorno favorable para la actividad productiva.

La apuesta por la promoción industrial también forma parte de una visión de desarrollo a largo plazo que busca posicionar a Pergamino como un polo productivo de referencia en el norte bonaerense. La ubicación estratégica del distrito, su conectividad vial y su cercanía con importantes corredores logísticos representan ventajas competitivas para las empresas que buscan instalarse en la región.

A estas condiciones se suma un factor cada vez más valorado por quienes analizan dónde invertir o radicarse: la calidad de vida. Pergamino ofrece una combinación de servicios, infraestructura urbana y desarrollo educativo que la convierten en una ciudad atractiva tanto para el sector empresarial como para profesionales y trabajadores.

En materia educativa, el Distrito cuenta con una amplia oferta de instituciones públicas y privadas en todos los niveles, incluyendo escuelas bilingües y centros de formación técnica. Además, la presencia de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires permite formar profesionales en áreas clave para el desarrollo regional, generando un vínculo directo entre el sistema educativo y el sector productivo.

Pensando en todos los detalles

La vida social y comunitaria también forma parte del atractivo de la ciudad. Pergamino posee una fuerte tradición deportiva, con numerosos clubes e instituciones que cumplen un rol fundamental en la integración de la comunidad. A ello se suma una creciente oferta de servicios, infraestructura urbana y desarrollo inmobiliario, con nuevos barrios privados y proyectos residenciales que acompañan el crecimiento sostenido de la ciudad.

Desde el Gobierno local subrayan que la articulación entre el Estado municipal, el sector privado y el sistema educativo constituye uno de los pilares para seguir impulsando el desarrollo de Pergamino. En ese marco, las políticas de promoción industrial buscan no sólo atraer nuevas inversiones, sino también consolidar un modelo de crecimiento que genere más empleo, fortalezca la economía local y potencie el perfil productivo de la ciudad en toda la región.

Con equilibrio fiscal, planificación estratégica, infraestructura productiva y políticas activas orientadas al sector industrial, el Municipio reafirma su compromiso con el desarrollo económico del distrito. La meta es clara: seguir posicionando a Pergamino como un lugar competitivo para invertir, producir y vivir, promoviendo al mismo tiempo nuevas oportunidades laborales y un crecimiento sostenido que beneficie a toda la comunidad.