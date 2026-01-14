Zárate será sede de las instancias preliminares del Mundial de Tango 2026

Zárate comenzó a organizar una nueva edición del Festival Provincial del Tango y confirmó que será sede de las instancias preliminares del concurso Tango BA 2026, un certamen de alcance internacional que forma parte del calendario cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Zárate: Daiana Hergert pidió licencia y dejará su banca para abocarse a la Anses

Zárate exime de tasas a jóvenes de 18 a 25 años que inician su primer emprendimiento

El municipio anunció que la etapa preliminar del Tango BA se realizará el domingo 15 de marzo, posicionando a Zárate como una de las sedes oficiales del certamen que funciona como antesala del Mundial de Tango. La decisión refuerza el perfil cultural de la ciudad y su vínculo histórico con el género.

El Tango BA es uno de los festivales más importantes del mundo en su especialidad y convoca cada año a miles de bailarines profesionales y aficionados, además de jurados de prestigio internacional y público especializado.

La realización de la instancia preliminar en Zárate permitirá que bailarines de distintos puntos del país compitan sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. Se espera la participación de parejas provenientes de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Este movimiento cultural generará además un impacto positivo en la actividad turística y comercial local, con la llegada de competidores, acompañantes y espectadores que colmarán la ciudad durante el fin de semana del evento.

El festival se integrará al evento local

Aunque aún no se definieron los escenarios donde se desarrollarán las competencias, el municipio confirmó que la preliminar del Tango BA formará parte del Festival Provincial del Tango que organiza Zárate en su condición de capital provincial del género.

La propuesta buscará combinar la competencia oficial con espectáculos, actividades culturales y propuestas abiertas al público, consolidando un evento que no solo apunta a los bailarines, sino también a vecinos y visitantes que celebran la identidad tanguera de la ciudad.