Zárate: Nucleoeléctrica bate récord de generación eléctrica por segundo año consecutivo

Nucleoeléctrica Argentina alcanzó en 2025 un récord histórico de generación eléctrica, consolidando por segundo año consecutivo su máximo nivel de producción anual y reafirmando su rol estratégico en el abastecimiento energético del país. Enlace Crítico

En Zárate la Nucleoeléctrica Argentina marcó un hito en la historia energética del país al superar por segundo año consecutivo su récord anual de generación eléctrica. Con un total de 10.760.572 MWh netos en 2025, la empresa cubrió el 7,5 % de la demanda nacional, reafirmando su importancia estratégica y su compromiso con la confiabilidad del suministro.

Récord histórico de generación en centrales nucleares Durante 2025, las centrales nucleares del país alcanzaron cifras inéditas. La Central Nuclear Embalse generó 5.352.203 MWh netos, superando su marca anterior de 2023, mientras que Atucha II alcanzó 5.408.370 MWh, superando su récord de 2016. Estos logros destacan la eficiencia y seguridad de la operación nuclear argentina, consolidando a Nucleoeléctrica como un actor clave del sector.

Avances en proyectos estratégicos de Nucleoeléctrica En Atucha I, el Proyecto de Extensión de Vida avanza al 48 %, modernizando sistemas esenciales para asegurar 20 años más de energía segura. Por su parte, Atucha II desarrolla el Proyecto ASECG II, con un 38 % de avance, garantizando un manejo responsable del combustible nuclear y cumpliendo los estándares internacionales más estrictos.

Energía nuclear como motor del crecimiento nacional El récord de generación y los proyectos estratégicos refuerzan el aporte de Nucleoeléctrica al desarrollo del país. La energía nuclear se consolida como una fuente confiable y eficiente, clave para la seguridad energética argentina y para sostener el crecimiento del sistema eléctrico nacional en los próximos años.

Compartí esta nota en redes sociales:





