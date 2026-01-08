jueves 08 de enero de 2026
    • Zárate: Gabriel De Lucca inicia el 2026 con un exigente desafío internacional en Estados Unidos

    El piloto de Zárate abre su temporada 2026 compitiendo en el Florida Winter Tour de ROK Cup USA, uno de los torneos más competitivos del karting.

    8 de enero de 2026 - 17:32
    Gabriel De Lucca pone en marcha su temporada internacional 2026 en Estados Unidos, confirmando su participación en la apertura del Florida Winter Tour de ROK Cup USA, uno de los certámenes más competitivos del calendario invernal.

    Prensa Gabriel De Lucca

    Gabriel De Lucca nacido en Zárate comenzará su temporada internacional 2026 en Estados Unidos, confirmando su presencia en la apertura del Florida Winter Tour de ROK Cup USA. El certamen se disputará en Orlando y marcará el inicio de un ambicioso proyecto deportivo enfocado en competencias de alto nivel internacional.

    Florida Winter Tour: el primer gran reto del año

    El debut de De Lucca en la temporada tendrá lugar del 15 al 18 de enero en el Orlando Kart Center, escenario elegido para la Ronda 1 del Florida Winter Tour. La actividad continuará en el mismo circuito con una segunda presentación programada del 5 al 8 de febrero, completando un inicio de calendario intenso y altamente competitivo.

    De Lucca busca medirse en la élite del karting internacional

    Luego de una destacada campaña en el karting argentino, donde peleó el campeonato hasta la última fecha y cerró el año como subcampeón de la clase Master Max de RMC Buenos Aires, el piloto encara este compromiso con la meta de sumar experiencia y rendimiento frente a los mejores exponentes del karting mundial, dentro de la divisional ROK VLR Masters.

    Las dos fechas en Orlando serán claves para comenzar a construir el acceso a la ROK Cup Superfinal, el evento mundialista que se disputará en Lonato, Italia, con representantes de más de 40 países. Para este desafío, De Lucca contará con la asistencia técnica de Juan Manuel Quevedo y la motorización de Ariel Castro, apostando a una estructura sólida para luchar por los primeros puestos y seguir proyectando su carrera internacional.

