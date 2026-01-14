miércoles 14 de enero de 2026
    • Villa Ramallo: el campo rechaza la suba de tasas y alerta por el deterioro de los caminos rurales

    Federación Agraria filial Villa Ramallo cuestionó el aumento del 50% en tasas municipales y la creación de un nuevo gravamen al combustible.

    14 de enero de 2026 - 08:41
    La Federación Agraria Argentina (FAA), filial Villa Ramallo, expresó su preocupación y un fuerte rechazo ante la reciente aprobación, por mayoría del Concejo Deliberante, de un proyecto que establece un aumento del 50% en las tasas municipales —incluida la correspondiente al mantenimiento de la red vial— y la creación de una nueva tasa sobre los combustibles destinada al mismo fin.

    Aumento de tasas municipales y falta de diálogo en Ramallo

    Desde la entidad agraria señalaron que la preocupación surgió luego de que los productores tomaran conocimiento de la medida a través de los medios, sin haber sido convocados previamente por el Ejecutivo local. Recordaron que en julio de 2025 mantuvieron una reunión con el intendente Mauro Poletti, en la que se había planteado la necesidad de sostener un canal de diálogo permanente para consensuar decisiones que impactan directamente en el sector productivo.

    Nuevo impuesto al combustible y mayor presión impositiva

    Uno de los puntos más cuestionados es el incremento del 50% en las tasas municipales, incluida la correspondiente al mantenimiento de caminos rurales. Desde la FAA consideraron que la suba resulta excesiva si se la compara con los índices inflacionarios de los últimos años. A esto se suma la creación de una nueva tasa sobre los combustibles, que alcanzará también al GNC, incrementando la carga tributaria para productores, transportistas y vecinos.

    Caminos rurales en mal estado y preocupación por la cosecha

    La Federación Agraria advirtió que, pese a los recursos que percibe el municipio —tasa vial rural, tasa de estacionamiento de camiones y fondos provinciales de la Ley 13.010—, el estado de los caminos no muestra mejoras sustanciales. Con la proximidad de la cosecha gruesa, alertaron que el deterioro de la red vial podría agravarse, y reclamaron una revisión de las medidas adoptadas y una administración más eficiente de los fondos disponibles.

