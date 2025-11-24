Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

La Policía Departamental de Seguridad Pergamino desplegó un importante operativo para dar con el paradero de cinco detenidos que este lunes, al finalizar la tarde, lograron escaparse de los calabozos de la Comisaría Tercera , ubicada en avenida Paraguay y Merlino, en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial elevada por la Jefatura Departamental, el episodio se registró durante el reparto de la cena a los alojados. En ese momento, un grupo de cinco hombres que se encontraba en el patio interno del sector de calabozos aprovechó un descuido operativo y, mediante la fuerza aplicada sobre una reja instalada en la parte superior, logró abrir un punto de fuga hacia los techos contiguos del edificio policial.

Una vez en los techos, los evadidos descendieron hacia propiedades linderas y ganaron la vía pública, dispersándose en distintas direcciones. Cuando el personal advirtió la maniobra y dio la alarma, la fuga ya se había consumado.

En forma inmediata, desde la Departamental se ordenó un operativo cerrojo en distintos sectores de Pergamino. Efectivos de todas las comisarías, en conjunto con unidades del Comando de Patrulla, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y la DDI, iniciaron la búsqueda intensiva de los cinco evadidos.

Las primeras recorridas se concentraron en los barrios aledaños a la seccional, pero con el correr de las horas se ampliaron a distintos puntos estratégicos de la ciudad, accesos, caminos rurales y zonas de quintas. También se solicitó colaboración a dependencias de partidos vecinos.

Fuentes policiales indicaron que se analizan cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir el trayecto de huida y orientar la búsqueda.

Investigación interna

Paralelamente, la Jefatura Departamental dispuso la apertura de actuaciones administrativas internas para determinar cómo se produjo exactamente la evasión, si existieron fallas de procedimiento y si correspondiera aplicar medidas disciplinarias al personal involucrado.

No se descarta que los cinco detenidos hayan planificado previamente la maniobra aprovechando rutinas horarias y puntos vulnerables del edificio.

Evadidos aún no recapturados

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los cinco fugados había sido recapturado, y se mantenía el operativo ampliado en diversos sectores de Pergamino.

Las autoridades policiales solicitaron la colaboración de la comunidad ante cualquier información que permita dar con los individuos, siempre bajo la premisa de no intentar el contacto y comunicarlo de inmediato al 911.