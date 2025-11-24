martes 25 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    La evasión ocurrió este lunes al anochecer, cuando el personal policial entregaba la cena a los alojados. Los cinco hombres escaparon tras forzar una reja del patio interno y huir por los techos linderos.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    24 de noviembre de 2025 - 22:33
    fugaron cinco presos de la comisaria tercera pergamino

    La Policía Departamental de Seguridad Pergamino desplegó un importante operativo para dar con el paradero de cinco detenidos que este lunes, al finalizar la tarde, lograron escaparse de los calabozos de la Comisaría Tercera, ubicada en avenida Paraguay y Merlino, en la zona norte de la ciudad.

    Lee además
    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino
    se escaparon cinco presos de los calabozos de la comisaria tercera

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    De acuerdo con la información oficial elevada por la Jefatura Departamental, el episodio se registró durante el reparto de la cena a los alojados. En ese momento, un grupo de cinco hombres que se encontraba en el patio interno del sector de calabozos aprovechó un descuido operativo y, mediante la fuerza aplicada sobre una reja instalada en la parte superior, logró abrir un punto de fuga hacia los techos contiguos del edificio policial.

    Una vez en los techos, los evadidos descendieron hacia propiedades linderas y ganaron la vía pública, dispersándose en distintas direcciones. Cuando el personal advirtió la maniobra y dio la alarma, la fuga ya se había consumado.

    Operativo cerrojo y despliegue policial

    En forma inmediata, desde la Departamental se ordenó un operativo cerrojo en distintos sectores de Pergamino. Efectivos de todas las comisarías, en conjunto con unidades del Comando de Patrulla, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y la DDI, iniciaron la búsqueda intensiva de los cinco evadidos.

    Las primeras recorridas se concentraron en los barrios aledaños a la seccional, pero con el correr de las horas se ampliaron a distintos puntos estratégicos de la ciudad, accesos, caminos rurales y zonas de quintas. También se solicitó colaboración a dependencias de partidos vecinos.

    Fuentes policiales indicaron que se analizan cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, para reconstruir el trayecto de huida y orientar la búsqueda.

    Investigación interna

    Paralelamente, la Jefatura Departamental dispuso la apertura de actuaciones administrativas internas para determinar cómo se produjo exactamente la evasión, si existieron fallas de procedimiento y si correspondiera aplicar medidas disciplinarias al personal involucrado.

    No se descarta que los cinco detenidos hayan planificado previamente la maniobra aprovechando rutinas horarias y puntos vulnerables del edificio.

    Evadidos aún no recapturados

    Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los cinco fugados había sido recapturado, y se mantenía el operativo ampliado en diversos sectores de Pergamino.

    Las autoridades policiales solicitaron la colaboración de la comunidad ante cualquier información que permita dar con los individuos, siempre bajo la premisa de no intentar el contacto y comunicarlo de inmediato al 911.

    Temas
    Seguí leyendo

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Condenaron a un adulto mayor que abusó sexualmente de su nieto político

    Explosión en Rancagua: avanza la causa e indagarán a los tres procesados

    El impacto letal de un joven motociclista podría ser por el giro a la izquierda de una camioneta

    Condenaron por lesiones leves al padre que fue a juicio por intento de homicidio en Colón al golpear a la hija

    Una moto, con cuatro ocupantes, chocó contra un auto y se produjo un incidente entre las personas involucradas

    Murió un motociclista que chocó contra dos camionetas en avenida Drago

    Cibercrimen Pergamino: doble golpe al delito digital con banda millonaria desbaratada y caso de abuso infantil

    Un comerciante les dijo a los ladrones que arruinaron a su familia en el juicio oral por el asalto sufrido

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    se escaparon cinco presos de los calabozos de la comisaria tercera

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Por Alfonso Godoy

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Un nuevo pulso para medir al agro: la BCR lanzó el IACA y confirmó la fortaleza del sector

    Mar del Plata registró una ocupación hotelera superior al 75%.

    Fin de semana XXL en Argentina: más movimiento turístico y un impacto económico beneficioso