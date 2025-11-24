Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

En la tarde noche de este lunes los encargados de la custodia de los detenidos en los calabozos advirtieron la huida de al menos cinco presos que estaban alojados en las celdas de la Comisaría tercera de Pergamino; tal como trascendió de fuentes oficiales.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Fuga en la Comisaría Tercera: cinco detenidos escaparon por el techo En la tarde-noche de este lunes, personal de la Comisaría Tercera de Pergamino detectó la fuga de al menos cinco detenidos, quienes escaparon tras forzar una reja superior en el patio interno de los calabozos. Tras advertir la situación, se desplegó un fuerte operativo con efectivos del GAD, GDM, Infantería y distintas brigadas descentralizadas. Al mismo tiempo, se dio aviso a la Fiscalía de Turno para iniciar actuaciones por evasión. Los agentes realizaron un recuento en las celdas para identificar a los evadidos y continúan los rastrillajes en la zona para intentar recapturarlos. ///NOTICIA EN DESARROLLO"
