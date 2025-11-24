martes 25 de noviembre de 2025
    • Se escaparon cinco presos de los calabozos de la Comisaría Tercera

    En la tarde noche de este lunes los encargados de la custodia de los detenidos advirtieron la huida de cinco convictos por el techo de un patio interno.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    24 de noviembre de 2025 - 21:31
    escaparon cinco presos comisaria-tercera-pergamino-627x400

    En la tarde noche de este lunes los encargados de la custodia de los detenidos en los calabozos advirtieron la huida de al menos cinco presos que estaban alojados en las celdas de la Comisaría tercera de Pergamino; tal como trascendió de fuentes oficiales.

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino
    cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la comisaria tercera y son buscados en la ciudad de pergamino

    Cinco detenidos se fugaron de los calabozos de la Comisaría Tercera y son buscados en la ciudad de Pergamino

    Tal como surge de la información de fuentes cercanas a la pesquisa, los encargados de controlar los calabozos evidenciaron la reja superior forzada en el patio interno por la que habrían escapado.

    A partir de advertir la posible fuga de reclusos desde la dependencia policial requirieron el despliegue de refuerzos de integrantes de las brigadas descentralizadas GAD, el escuadrón motorizado GDM y una dotación de Infantería.

    Al mismo tiempo alertaron a la Fiscalía de Turno para comunicar el inicio de actuaciones judiciales por evasión y activaron despliegues por las inmediaciones para tratar de dar con los sujetos fugados.

    En la dependencia policial contaron la cantidad de convictos que quedaron en las celdas para individualizar a los evadidos y activar la búsqueda.

    Intensa búsqueda de los presos fugados

    Los móviles encargados de los patrullajes policiales y de la Agencia Municipal de Seguridad (AMS) cuentan con los nombres y las imágenes de los fugados.

    Hasta las 22:00 las identidades no trascendieron de fuentes oficiales y había expectativa en lograr aprehenderlos en domicilios de los sospechosos.

    ///NOTICIA EN DESARROLLO

    Los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino.

    Dieron a conocer las imágenes de los cinco presos que escaparon de la Comisaría Tercera de Pergamino

    Por Alfonso Godoy

