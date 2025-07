Torneo Apertura de básquet: tres series de cuartos se definirán en tercer partido

Cuándo se juegan los terceros partidos

El cronograma de los terceros partidos de las tres series de cuartos de final que restan definirse es: viernes 11, 21:00. Comunicaciones vs. Gimnasia y Esgrima; viernes 11, 21:15, Ricardo Gutiérrez vs. Sports; y lunes 14, 21:15, Juventud vs. Alianza de Colón.

El desenlace de los cuartos de final promete noches de básquet vibrantes, con seis equipos dejando todo en la cancha para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Mientras tanto, Argentino espera rival y se consolida como candidato al título.