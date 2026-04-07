martes 07 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Todos por Romi: Pergamino se abraza en una peña solidaria para acompañar su recuperación

    El viernes 24, desde las 20:30, el Club Defensores de Belgrano será sede de un festival folklórico en el marco de Todos por Romi.

    7 de abril de 2026 - 14:07
    La solidaridad nuevamente insta a los pergaminenses a colaborar con esta causa tan importante, en pos de la recuperación de Romina Aranda.

    La solidaridad nuevamente insta a los pergaminenses a colaborar con esta causa tan importante, en pos de la recuperación de Romina Aranda.

    FACEBOOK ROMINA ARANDA

    La solidaridad vuelve a latir con fuerza en Pergamino, esta vez al ritmo del folklore y la danza. El viernes 24, a partir de las 20:30, el Club Defensores de Belgrano (avenida Tucumán 52) abrirá sus puertas para el Festival Folklórico Solidario “Todos por Romi”, una propuesta que une arte y compromiso con un objetivo claro: acompañar a Romina Aranda en su proceso de recuperación.

    Lee además
    banco macro presenta su memoria anual reporte integrado 2025

    Banco Macro presenta su memoria anual reporte integrado 2025
    en pergamino bajan los casos positivos de alcoholemia y crece el efecto de los operativos tolerancia cero

    En Pergamino bajan los casos positivos de alcoholemia y crece el efecto de los operativos Tolerancia Cero

    Será una noche cargada de emoción, donde cada canción, cada baile y cada aplauso tendrán un sentido profundo. Familiares, amigos, artistas e instituciones se unieron para transformar la preocupación en acción concreta, generando un espacio donde la comunidad pueda decir presente.

    Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos, mientras que en puerta costarán 10.000. Quienes deseen adquirirlas pueden hacerlo en Autoservicio Fran de Juan B. Justo 1744, en PC Shop de Merced esquina Larrea y en Amira-47 Street de calle San Nicolás 356.

    Flyer Romi
    El festival tendrá lugar en el Club Defensores de Belgrano.

    El festival tendrá lugar en el Club Defensores de Belgrano.

    El arte al servicio de una causa urgente

    El escenario estará colmado de talento local, con artistas que decidieron sumarse de manera totalmente desinteresada. Dirán presente María Elena Oviedo, Los Melli, Mauro Goitea junto al cuerpo de danzas El Resero, La Pueblerina, La Trasnochera, Fogoneros sin Arreglo, la Academia El Andariego y el Espacio de Arte Popular El Candil.

    Cada uno aportará su identidad y su arte para construir una velada que no solo promete ser de gran nivel artístico, sino también profundamente significativa desde lo humano.

    Además, habrá servicio de cantina y comidas típicas, sumando ese clima de peña que invita a compartir, encontrarse y ayudar.

    “Vení a disfrutar de los mejores artistas locales y ayudanos a colaborar con Romina. Tu presencia hace la diferencia”, expresa la convocatoria que ya comenzó a movilizar a la comunidad.

    Una historia que conmueve y convoca

    Detrás de esta movida solidaria hay una historia que interpela. El 11 de septiembre pasado, Romina Aranda sufrió una lesión cerebral severa como consecuencia de un accidente vehicular. Desde entonces, atraviesa un proceso de recuperación complejo, que se construye día a día, con esfuerzo, paciencia y esperanza.

    Hoy, Romi realiza un tratamiento de rehabilitación neurológica en un centro especializado de la localidad de Pilar, una instancia clave para su evolución. Los médicos coinciden en que existen posibilidades reales de mejora, pero ese camino requiere continuidad y recursos que resultan difíciles de afrontar sin ayuda.

    Su familia, que la acompaña de manera incondicional, sostiene la fe y la lucha cotidiana. Sin embargo, el desafío es grande y necesita del respaldo de toda la comunidad.

    Todos por Romi, un mensaje que une

    Así nació esta campaña solidaria, que no solo busca reunir fondos, sino también abrazar, acompañar y demostrar que nadie está solo en los momentos más difíciles.

    Todos por Romi es mucho más que un festival: es una expresión de amor colectivo, una oportunidad para transformar la empatía en acción y para que Pergamino vuelva a mostrar su costado más humano.

    Porque a veces, un gesto, una entrada, una presencia, pueden hacer una diferencia enorme.

    Temas
    Seguí leyendo

    Banco Macro presenta su memoria anual reporte integrado 2025

    En Pergamino bajan los casos positivos de alcoholemia y crece el efecto de los operativos Tolerancia Cero

    El equipo Ciudad de Pergamino está listo para la Doble Bragado

    Canto y guitarra: Cora Tulliani y Juan Carlos Migliaro llegan con un formato íntimo

    Litoral Gas realiza un operativo de detección de fugas en veredas y gabinetes

    Proponen que el grabado de autopartes deje de pagarse en la Provincia

    Tomás Casquero otra vez entre los mejores del Campeonato Argentino

    Pergamino: la represa, deuda pendiente a 31 años de la inundación que marcó a la ciudad

    Desde 1995 a la actualidad en Pergamino ¿qué se hizo y qué falta para evitar inundaciones?

    Pergamino Básquet ratificó su proyecto tras el descenso y busca sostener la plaza

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Fabio Cianci (DT), Cristian Pernuzzi, Carlos Anías, Sebastián Cianci, Román Giménez y Juan Segundo Rodríguez durante la presentación del equipo.

    El equipo Ciudad de Pergamino está listo para la Doble Bragado

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El cantante nicoleño Leandro Ponte fue convocado para encabezar el musical de tango “Tango Tirao”, una ambiciosa producción que se presentará el domingo 19 de abril a las 20 horas en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas, en la ciudad de Murcia.

    San Nicolás: Leandro Ponte protagonizará un musical de tango en España
     La Dirección de Deportes puso en marcha una nueva edición del programa que ofrece disciplinas recreativas y formativas en la ciudad cabecera y las localidades. La propuesta incluye desde deportes tradicionales hasta actividades adaptadas y educación funcional para adultos.

    Escuelas Deportivas Municipales San Pedro 2026: actividades gratuitas, sedes y horarios en todo el partido

    La Policía de Pergamino cesó la búsqueda al establecer el contacto del joven con los familiares.

    Pergamino: hallaron a Albano Trotta, el joven buscado desde el domingo tras alejarse de su casa por problemas

    El automóvil despistó y volcó en un arroyo cerca de Bigand.

    Bigand: hallaron con vida a Agustín Mancini tras más de 24 horas de búsqueda y un accidente en ruta 178

    La Municipalidad de Ramallo destacó el trabajo que viene realizando el Taller Municipal de Reciclado en distintas localidades del distrito, donde se combina el cuidado del ambiente con la generación de oportunidades laborales para mujeres desocupadas o en situación de vulnerabilidad.

    Ramallo: Taller de Reciclado impulsa empleo y embellece espacios públicos