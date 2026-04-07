Todos por Romi: Pergamino se abraza en una peña solidaria para acompañar su recuperación

La solidaridad nuevamente insta a los pergaminenses a colaborar con esta causa tan importante, en pos de la recuperación de Romina Aranda.

La solidaridad vuelve a latir con fuerza en Pergamino , esta vez al ritmo del folklore y la danza. El viernes 24, a partir de las 20:30, el Club Defensores de Belgrano (avenida Tucumán 52) abrirá sus puertas para el Festival Folklórico Solidario “Todos por Romi”, una propuesta que une arte y compromiso con un objetivo claro: acompañar a Romina Aranda en su proceso de recuperación.

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Será una noche cargada de emoción, donde cada canción, cada baile y cada aplauso tendrán un sentido profundo. Familiares, amigos, artistas e instituciones se unieron para transformar la preocupación en acción concreta, generando un espacio donde la comunidad pueda decir presente.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 8.000 pesos, mientras que en puerta costarán 10.000. Quienes deseen adquirirlas pueden hacerlo en Autoservicio Fran de Juan B. Justo 1744, en PC Shop de Merced esquina Larrea y en Amira-47 Street de calle San Nicolás 356.

El escenario estará colmado de talento local, con artistas que decidieron sumarse de manera totalmente desinteresada. Dirán presente María Elena Oviedo, Los Melli, Mauro Goitea junto al cuerpo de danzas El Resero, La Pueblerina, La Trasnochera, Fogoneros sin Arreglo, la Academia El Andariego y el Espacio de Arte Popular El Candil.

El festival tendrá lugar en el Club Defensores de Belgrano.

Cada uno aportará su identidad y su arte para construir una velada que no solo promete ser de gran nivel artístico, sino también profundamente significativa desde lo humano.

Además, habrá servicio de cantina y comidas típicas, sumando ese clima de peña que invita a compartir, encontrarse y ayudar.

“Vení a disfrutar de los mejores artistas locales y ayudanos a colaborar con Romina. Tu presencia hace la diferencia”, expresa la convocatoria que ya comenzó a movilizar a la comunidad.

Una historia que conmueve y convoca

Detrás de esta movida solidaria hay una historia que interpela. El 11 de septiembre pasado, Romina Aranda sufrió una lesión cerebral severa como consecuencia de un accidente vehicular. Desde entonces, atraviesa un proceso de recuperación complejo, que se construye día a día, con esfuerzo, paciencia y esperanza.

Hoy, Romi realiza un tratamiento de rehabilitación neurológica en un centro especializado de la localidad de Pilar, una instancia clave para su evolución. Los médicos coinciden en que existen posibilidades reales de mejora, pero ese camino requiere continuidad y recursos que resultan difíciles de afrontar sin ayuda.

Su familia, que la acompaña de manera incondicional, sostiene la fe y la lucha cotidiana. Sin embargo, el desafío es grande y necesita del respaldo de toda la comunidad.

Todos por Romi, un mensaje que une

Así nació esta campaña solidaria, que no solo busca reunir fondos, sino también abrazar, acompañar y demostrar que nadie está solo en los momentos más difíciles.

Todos por Romi es mucho más que un festival: es una expresión de amor colectivo, una oportunidad para transformar la empatía en acción y para que Pergamino vuelva a mostrar su costado más humano.

Porque a veces, un gesto, una entrada, una presencia, pueden hacer una diferencia enorme.