domingo 05 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Por tercer mes consecutivo, bajan en Pergamino los accidentes de tránsito

    Los controles de tránsito y seguridad vial en las calles de Pergamino están dando sus resultados, según los datos de accidentes relevados en marzo.

    5 de abril de 2026 - 06:46
    Bajan los accidentes de tránsito en Pergamino y los datos son alentadores

    Pergamino volvió a registrar un dato muy alentador en materia de seguridad vial. Por tercer mes consecutivo, descendió la cantidad de accidentes de tránsito en nuestra ciudad y durante marzo se produjo una baja del 15 por ciento en los siniestros viales en comparación con el mismo mes de 2025.

    Lee además
    Douglas Haig sumó su tercer triunfo para quedar como único puntero de la Zona 1 y con puntaje ideal.

    Douglas no para: triunfo ante Defensores y único puntero
    Excombatientes de Malvinas, autoridades escolares y el muralista Nicasio Abraham durante la inauguración de la obra en la Escuela Primaria 42 de Pergamino.

    Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

    El dato, que surge de los registros oficiales de la Municipalidad, representa una señal positiva para una problemática que desde hace años preocupa a vecinos, autoridades y a todos los actores vinculados al tránsito urbano. La disminución de los accidentes no es casual ni responde únicamente a una menor circulación, sino que aparece estrechamente relacionada con el sostenimiento de políticas de prevención, controles y educación vial que se vienen profundizando en Pergamino.

    Desde el Municipio destacaron especialmente los resultados del programa Tolerancia Cero, una iniciativa que se consolidó en los últimos meses y que apunta a reducir los factores de riesgo que suelen estar presentes en accidentes, principalmente el consumo de alcohol al volante, maniobras imprudentes, exceso de velocidad e incumplimiento de las normas básicas de circulación.

    Controles y cuidados en las calles de Pergamino

    Este programa se desarrolla mediante operativos de seguridad vial distribuidos en los distintos puntos de nuestra ciudad, especialmente en los sectores de mayor circulación vehicular y en los horarios de mayor movimiento. Los controles se realizan de manera permanente y sorpresiva, tanto en el casco urbano como en los accesos, y contemplan test de alcoholemia, verificación de documentación, uso obligatorio del cinturón de seguridad y del casco en motociclistas, además de controles sobre la velocidad y el respeto a los semáforos.

    Las autoridades consideran que la continuidad de estos operativos permitió generar un cambio paulatino en la conducta de los conductores. La presencia constante de inspectores y agentes de tránsito en la vía pública, sumada a la difusión de las campañas preventivas, comenzó a traducirse en una mayor conciencia sobre la importancia de respetar las normas.

    En ese sentido, desde la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito remarcaron que los buenos resultados no responden a una acción aislada, sino a un trabajo sostenido durante varios meses. El área, que está a cargo de Marcos Turrini, viene desarrollando una estrategia integral orientada a ordenar el tránsito y reducir los riesgos.

    Mayor seguridad vial

    Además de los operativos de Tolerancia Cero, el Municipio continúa avanzando con obras y tareas de señalización y demarcación en distintos sectores de Pergamino.

    Durante las últimas semanas se intensificó la pintura de sendas peatonales, líneas divisorias, ochavas y zonas de estacionamiento, al tiempo que también se renovó cartelería y se colocaron reductores de velocidad en puntos considerados críticos.

    Uno de los ejes principales del trabajo se concentra en las zonas de mayor tránsito, especialmente en los alrededores de escuelas, jardines, clubes y espacios deportivos. En esos lugares, donde durante los horarios pico se produce una importante circulación de vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones, se reforzaron los controles y la presencia de agentes.

    La entrada y salida de establecimientos educativos se convirtió en una prioridad; en varios puntos de la ciudad se dispusieron operativos específicos para ordenar el ascenso y descenso de alumnos, evitar aquellos estacionamientos indebidos y garantizar cruces peatonales seguros. Lo mismo ocurre en las inmediaciones de los clubes, sobre todo durante la tarde y la noche, cuando coinciden entrenamientos, actividades recreativas y una alta circulación.

    Desde el área de Tránsito sostienen que estas intervenciones son fundamentales porque gran parte de los accidentes se produce justamente en los momentos de mayor movimiento vehicular. Por eso, la presencia preventiva en esos sectores permite reducir situaciones de riesgo y ordenar la circulación.

    Seguir bajando la siniestralidad

    El descenso de alrededor del 15 por ciento registrado en marzo se suma a las bajas ya observadas en enero y febrero, consolidando así una tendencia positiva durante el primer trimestre de 2026. Si bien las autoridades prefieren mantener la cautela y señalan que todavía queda mucho por hacer, consideran que los números muestran que las medidas adoptadas están dando resultado.

    “No alcanza solamente con sancionar a quienes incumplen las normas. También hay que trabajar en la prevención, en la educación y en el ordenamiento de la ciudad”, señalaron desde el Municipio al referirse al programa Tolerancia Cero y a las acciones complementarias que se desarrollan en Pergamino.

    En ese marco, remarcaron que durante los próximos meses continuarán los operativos en diferentes barrios y accesos, con especial atención sobre las motocicletas, uno de los vehículos más involucrados en los accidentes de tránsito. También seguirán las campañas de concientización destinadas a jóvenes y estudiantes, con el objetivo de fomentar hábitos de conducción responsable desde edades tempranas.

    Un trabajo permanente

    Las autoridades municipales entienden que la seguridad vial requiere un trabajo permanente y sostenido en el tiempo. Por eso, además de los controles, la inversión en infraestructura y la presencia en la calle, consideran indispensable el compromiso de cada conductor, peatón y motociclista.

    La baja consecutiva de los accidentes representa una noticia positiva para Pergamino y una muestra de que, cuando existen políticas públicas sostenidas y controles eficaces, es posible reducir los siniestros y construir una ciudad más segura. El desafío, ahora, será mantener esta tendencia en los próximos meses y profundizar las acciones para que cada vez menos vecinos sufran las consecuencias de los accidentes de tránsito.

    Temas
    Seguí leyendo

    Douglas no para: triunfo ante Defensores y único puntero

    Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

    Un regreso esperado: el acróbata y contorsionista Tomi Pérsico actúa en Pergamino

    Crisis del transporte: el servicio de colectivo en Pergamino atraviesa una "situación límite"

    Oscar Pissano: la tenacidad de quien en su profesión y en la vida comunitaria siempre honró sus valores

    Douglas recibe a Defensores de Villa Ramallo con la punta en juego

    Lisandro Santoro, ejemplo de superación: "El deporte me dio confianza y seguridad"

    El futuro de las rutas nacionales que atraviesan Pergamino se definirá el 7 de mayo

    Pergamino, entre el color del otoño y el desafío de cuidar el ambiente

    De Pergamino y Arroyo Dulce a la luna en la misión Artemis II: los científicos de la región involucrados

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Excombatientes de Malvinas, autoridades escolares y el muralista Nicasio Abraham durante la inauguración de la obra en la Escuela Primaria 42 de Pergamino.

    Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Douglas Haig sumó su tercer triunfo para quedar como único puntero de la Zona 1 y con puntaje ideal.

    Douglas no para: triunfo ante Defensores y único puntero

    Domingo 5 de abril - Versión PDF

    Excombatientes de Malvinas, autoridades escolares y el muralista Nicasio Abraham durante la inauguración de la obra en la Escuela Primaria 42 de Pergamino.

    Malvinas en Pergamino: la Escuela Primaria 42 inauguró un mural homenaje a héroes y caídos de la guerra

    Artistas, vecinos e instituciones se unen en una peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar a Isabella Díaz y a su familia, en una muestra de compromiso y empatía que moviliza a toda la comunidad.
    Pergamino

    Todos por Isa: peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar su recuperación

    Tomi Pérsico desplegará un número de trapecio que combina fuerza, flexibilidad y una estética cuidada.
    Cultura y espectáculos

    Un regreso esperado: el acróbata y contorsionista Tomi Pérsico actúa en Pergamino