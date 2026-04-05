Por tercer mes consecutivo, bajan en Pergamino los accidentes de tránsito

Pergamino volvió a registrar un dato muy alentador en materia de seguridad vial . Por tercer mes consecutivo, descendió la cantidad de accidentes de tránsito en nuestra ciudad y durante marzo se produjo una baja del 15 por ciento en los siniestros viales en comparación con el mismo mes de 2025.

El dato, que surge de los registros oficiales de la Municipalidad, representa una señal positiva para una problemática que desde hace años preocupa a vecinos, autoridades y a todos los actores vinculados al tránsito urbano. La disminución de los accidentes no es casual ni responde únicamente a una menor circulación, sino que aparece estrechamente relacionada con el sostenimiento de políticas de prevención, controles y educación vial que se vienen profundizando en Pergamino.

Desde el Municipio destacaron especialmente los resultados del programa Tolerancia Cero, una iniciativa que se consolidó en los últimos meses y que apunta a reducir los factores de riesgo que suelen estar presentes en accidentes, principalmente el consumo de alcohol al volante, maniobras imprudentes, exceso de velocidad e incumplimiento de las normas básicas de circulación.

Este programa se desarrolla mediante operativos de seguridad vial distribuidos en los distintos puntos de nuestra ciudad, especialmente en los sectores de mayor circulación vehicular y en los horarios de mayor movimiento. Los controles se realizan de manera permanente y sorpresiva, tanto en el casco urbano como en los accesos, y contemplan test de alcoholemia, verificación de documentación, uso obligatorio del cinturón de seguridad y del casco en motociclistas, además de controles sobre la velocidad y el respeto a los semáforos.

Las autoridades consideran que la continuidad de estos operativos permitió generar un cambio paulatino en la conducta de los conductores. La presencia constante de inspectores y agentes de tránsito en la vía pública, sumada a la difusión de las campañas preventivas, comenzó a traducirse en una mayor conciencia sobre la importancia de respetar las normas.

En ese sentido, desde la Subsecretaría de Inspección General y Tránsito remarcaron que los buenos resultados no responden a una acción aislada, sino a un trabajo sostenido durante varios meses. El área, que está a cargo de Marcos Turrini, viene desarrollando una estrategia integral orientada a ordenar el tránsito y reducir los riesgos.

Mayor seguridad vial

Además de los operativos de Tolerancia Cero, el Municipio continúa avanzando con obras y tareas de señalización y demarcación en distintos sectores de Pergamino.

Durante las últimas semanas se intensificó la pintura de sendas peatonales, líneas divisorias, ochavas y zonas de estacionamiento, al tiempo que también se renovó cartelería y se colocaron reductores de velocidad en puntos considerados críticos.

Uno de los ejes principales del trabajo se concentra en las zonas de mayor tránsito, especialmente en los alrededores de escuelas, jardines, clubes y espacios deportivos. En esos lugares, donde durante los horarios pico se produce una importante circulación de vehículos, motocicletas, bicicletas y peatones, se reforzaron los controles y la presencia de agentes.

La entrada y salida de establecimientos educativos se convirtió en una prioridad; en varios puntos de la ciudad se dispusieron operativos específicos para ordenar el ascenso y descenso de alumnos, evitar aquellos estacionamientos indebidos y garantizar cruces peatonales seguros. Lo mismo ocurre en las inmediaciones de los clubes, sobre todo durante la tarde y la noche, cuando coinciden entrenamientos, actividades recreativas y una alta circulación.

Desde el área de Tránsito sostienen que estas intervenciones son fundamentales porque gran parte de los accidentes se produce justamente en los momentos de mayor movimiento vehicular. Por eso, la presencia preventiva en esos sectores permite reducir situaciones de riesgo y ordenar la circulación.

Seguir bajando la siniestralidad

El descenso de alrededor del 15 por ciento registrado en marzo se suma a las bajas ya observadas en enero y febrero, consolidando así una tendencia positiva durante el primer trimestre de 2026. Si bien las autoridades prefieren mantener la cautela y señalan que todavía queda mucho por hacer, consideran que los números muestran que las medidas adoptadas están dando resultado.

“No alcanza solamente con sancionar a quienes incumplen las normas. También hay que trabajar en la prevención, en la educación y en el ordenamiento de la ciudad”, señalaron desde el Municipio al referirse al programa Tolerancia Cero y a las acciones complementarias que se desarrollan en Pergamino.

En ese marco, remarcaron que durante los próximos meses continuarán los operativos en diferentes barrios y accesos, con especial atención sobre las motocicletas, uno de los vehículos más involucrados en los accidentes de tránsito. También seguirán las campañas de concientización destinadas a jóvenes y estudiantes, con el objetivo de fomentar hábitos de conducción responsable desde edades tempranas.

Un trabajo permanente

Las autoridades municipales entienden que la seguridad vial requiere un trabajo permanente y sostenido en el tiempo. Por eso, además de los controles, la inversión en infraestructura y la presencia en la calle, consideran indispensable el compromiso de cada conductor, peatón y motociclista.

La baja consecutiva de los accidentes representa una noticia positiva para Pergamino y una muestra de que, cuando existen políticas públicas sostenidas y controles eficaces, es posible reducir los siniestros y construir una ciudad más segura. El desafío, ahora, será mantener esta tendencia en los próximos meses y profundizar las acciones para que cada vez menos vecinos sufran las consecuencias de los accidentes de tránsito.