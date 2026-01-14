miércoles 14 de enero de 2026
    • El Gobierno aumenta hasta 19% los peajes en las rutas concesionadas a Corredores Viales

    El Gobierno Nacional incluyó la autopista Nº 8, tanto en los peajes de Larena como en Solís; además del que está en Ruta 188, en Junín.

    14 de enero de 2026 - 15:06
    El Gobierno Nacional subirá las tarifas en los peajes.
    Lee además
    El Portuario Sur, con extensiones de las rutas 9 y 188, es uno de los doce tramos incluidos en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones Viales

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera
    rutas en mal estado: el municipio de pergamino evalua intervenir ante la falta de respuestas

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

    La convocatoria se formalizó mediante la Resolución 42/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, buscando que la ciudadanía se exprese en el procedimiento de "Elaboración Participativa de Normas", previo a la aplicación de los nuevos valores.

    Detalles de la medida del Gobierno Nacional

    En el texto oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se expuso que el pedido de aumento fue realizado por la concesionaria Corredores Viales S.A., solicitando la revisión de las tarifas para los Tramos I al X de la red vial nacional.

    Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró "apropiada" la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que ahora se someten a consulta.

    La novedad que trae la propuesta de actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

    Los fundamentos del proyecto

    Al argumentar la instancia consultiva, se remarcó que "la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa".

    Los usuarios e interesados podrán acceder a los proyectos de aumento mediante la página web del organismo nacional y expresar sus opiniones en el formulario creado para tal fin durante un plazo de 15 días hábiles administrativos.

    El formulario completo y firmado puede presentarse de forma digital a través del correo electrónico [email protected] o mediante el sistema de Trámite a Distancia (TAD).__IP__

    La actualización afectará a los diez tramos concesionados por Corredores Viales S.A., que abarcan gran parte de las autopistas y rutas nacionales con peaje en el país.

    Los nuevos valores propuestos para rutas nacionales

    • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500
    • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000
    • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500
    • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000
    • Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500
    • Vehículos de más de 6 ejes: $9.000
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    Rutas en mal estado: el Municipio de Pergamino evalúa intervenir ante la falta de respuestas

    Tarifas: ¿Quiénes deben reinscribirse para no perder los subsidios de la luz y el gas?

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    El Portuario Sur, con extensiones de las rutas 9 y 188, es uno de los doce tramos incluidos en la Etapa II de la Red Federal de Concesiones Viales

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

