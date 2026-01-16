viernes 16 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo

    Datos del INDEC revelan que más de 17 mil personas ocupadas o subocupadas, en San Nicolás, intentan ampliar su jornada laboral para mejorar ingresos.

    16 de enero de 2026 - 13:23
    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    Google

    Aunque el desempleo se mantiene en niveles bajos, el mercado laboral de San Nicolás y Villa Constitución muestra señales de tensión. Según datos oficiales del INDEC, una proporción creciente de trabajadores ocupados y subocupados busca sumar horas laborales o acceder a un segundo empleo para cubrir sus necesidades básicas.

    Lee además
    Un grupo de vecinos de barrio Garetto expresó su preocupación por el estado de abandono y la constante acumulación de basura en el Polideportivo del barrio, un espacio pensado para el deporte, la recreación y el encuentro familiar.

    San Nicolás: Vecinos de barrio Garetto reclaman soluciones por la acumulación de basura en el Polideportivo
    El nicoleño Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile y buscará otro ascenso con Rangers de Talca.

    El nacido en San Nicolás Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile

    Más empleo, pero con mayor presión laboral

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo. Sobre un total de 83 mil personas en esa condición, más de 17 mil buscan ampliar sus jornadas actuales o conseguir un empleo adicional. El indicador alcanza el 21,3%, una cifra que refleja la creciente presión sobre el mercado laboral local.

    Este fenómeno se da en paralelo a una baja de la desocupación, que en el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 5,4%, mejorando respecto de mediciones anteriores. Sin embargo, la mejora estadística convive con dificultades estructurales que afectan la calidad del empleo.

    Subocupación y demanda de más horas

    El informe del INDEC detalla que el 13,3% de los ocupados y el 8% de los subocupados en el aglomerado se encuentran activamente buscando más trabajo. En conjunto, estas cifras explican por qué miles de personas, aun teniendo empleo, no logran cubrir sus ingresos mensuales con una sola ocupación.

    La situación no es exclusiva de la región: a nivel nacional, casi el 23,4% de los ocupados y subocupados también demandan más empleo, lo que confirma una tendencia extendida en todo el país.

    Un mercado activo pero cada vez más inestable

    San Nicolás y Villa Constitución consolidan su perfil como uno de los polos industriales más importantes del norte bonaerense y sur santafesino. No obstante, el crecimiento del empleo se apoya cada vez más en el trabajo informal, el autoempleo y la sobreocupación, en un contexto donde la informalidad alcanza al 38,7% de los trabajadores.

    Así, el bajo desempleo deja de ser un indicador suficiente. La verdadera señal de alerta es la cantidad de personas que, aun trabajando, continúan buscando más horas para llegar a fin de mes, evidenciando un mercado laboral activo, pero crecientemente frágil.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Vecinos de barrio Garetto reclaman soluciones por la acumulación de basura en el Polideportivo

    El nacido en San Nicolás Cristian Campestrini tiene nuevo equipo en Chile

    San Nicolás: Contratistas rurales proyectan inversiones y preparan su cumbre sectorial en Expoagro 2026

    San Nicolás: Hoy vence el plazo para pagar las tasas municipales con descuento

    San Nicolás: EDEN anunció cortes de luz programados para mañana

    Club Belgrano de San Nicolás afina su preparación para la Copa Federación y debutará en la segunda fecha

    Boca juega en San Nicolás: amistoso internacional ante Olimpia con público y entradas a la venta

    San Nicolás: Red Federal de Concesiones, nuevas licitaciones, pero las rutas 9 y 188 seguirán en espera

    San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica

    En San Nicolás prestadores de discapacidad alertan por demoras de hasta 120 días en pagos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un grupo de vecinos de barrio Garetto expresó su preocupación por el estado de abandono y la constante acumulación de basura en el Polideportivo del barrio, un espacio pensado para el deporte, la recreación y el encuentro familiar.

    San Nicolás: Vecinos de barrio Garetto reclaman soluciones por la acumulación de basura en el Polideportivo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Los últimos registros de la Encuesta Permanente de Hogares indican que, en el aglomerado San Nicolás–Villa Constitución, uno de cada cinco trabajadores ocupados o subocupados demanda más trabajo

    San Nicolás: Uno de cada cinco trabajadores buscan sumar horas de trabajo
    Guillermo Pereira ya firmó su contrato y está listo para arrancar su tercer ciclo en Douglas.

    Douglas confirmó a Guillermo Pereira y sigue moviéndose en el mercado de pases

    El interés por los deportes electrónicos crece de forma constante, y en el ecosistema de casino online

    Los datos en tiempo real elevan el volumen de apuestas en deportes electrónicos

    Los ladrones lograron apoderarse ilegítimamente de un cerdo vivo y descartaron un ejemplar porcino que llevaban muerto.

    Abigeato en Alfonzo: la moto usada por los ladrones para huir podría vincularlos con otros delitos recientes

    Viernes 16 de enero - Versión PDF