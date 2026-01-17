sábado 17 de enero de 2026
    • San Nicolás prorrogó el pago anual de tasas municipales con 6% de descuento hasta el 31 de enero

    El Municipio extendió el plazo para abonar las tasas de Desarrollo Urbano y Aguas San Nicolás con una bonificación del 6% y sin aumentos durante 2026.

    17 de enero de 2026 - 11:07
    Desde el Municipio confirmaron que los contribuyentes podrán acceder a una bonificación del 6% en las tasas de Desarrollo Urbano y Aguas San Nicolás, evitando además futuras subas durante todo 2026.

    Desde el Municipio confirmaron que los contribuyentes podrán acceder a una bonificación del 6% en las tasas de Desarrollo Urbano y Aguas San Nicolás, evitando además futuras subas durante todo 2026.

    El Norte
    Prórroga del pago anual de tasas municipales

    La Municipalidad de San Nicolás confirmó que la extensión del plazo alcanza tanto a la tasa de Desarrollo Urbano como a la de Aguas San Nicolás. De esta manera, quienes opten por la cancelación anticipada podrán congelar el valor de ambas obligaciones durante todo el año próximo.

    Descuento del 6% y estabilidad fiscal durante 2026

    Desde el Ejecutivo local destacaron que el pago anual no solo implica un ahorro inmediato del 6%, sino también la posibilidad de quedar exentos de eventuales aumentos que puedan aplicarse a lo largo de 2026. El objetivo es brindar previsibilidad y facilitar la planificación económica de los vecinos.

    Cómo pagar las tasas en San Nicolás

    El pago puede realizarse de forma online a través del sitio oficial sannicolasciudad.gob.ar/tasas o mediante WhatsApp, enviando la palabra “Tasas” al asistente virtual SantIA al número 336 428-4703. La prórroga rige exclusivamente hasta el 31 de enero, por lo que se recomienda efectuar el trámite dentro de ese plazo para acceder a los beneficios.

