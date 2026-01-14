La faena bovina cerró 2025 en baja, aunque diciembre mostró una leve recuperación

La faena bovina de diciembre de 2025 alcanzó las 1,13 millones de cabezas, marcando una suba respecto de noviembre , aunque sin lograr revertir la caída interanual. Así lo indicó el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que reflejó un cierre de año con señales mixtas para la industria frigorífica argentina.

"Fomentará el comercio, la inversión y la creación de empleo", destacó Caputo sobre el acuerdo Mercosur-UE

En términos mensuales, la actividad mostró una recuperación del 7,6% frente a noviembre, impulsada por una mayor disponibilidad de hacienda liviana. Sin embargo, al compararse con diciembre de 2024, la faena resultó casi un 9% inferior, confirmando un escenario de menor oferta estructural de ganado.

En el acumulado anual, durante 2025 se faenaron 13,58 millones de bovinos, lo que representa una baja del 2,5% frente a 2024 . El recorte se explicó, principalmente, por una menor salida de hembras adultas y machos jóvenes, en línea con una estrategia más defensiva por parte de los productores, que buscaron preservar vientres tras la fuerte sequía de ciclos anteriores.

A lo largo del año, l a participación de hembras en la faena total se ubicó en el 47,4%, apenas por debajo del registro del año previo. En números absolutos, se enviaron a faena más de 200 mil hembras menos que en 2024, un dato que refuerza la idea de un proceso de recomposición del rodeo, aunque todavía incipiente.

Producción de carne: leve mejora mensual, caída anual

La producción de carne bovina de diciembre fue cercana a las 260 mil toneladas res con hueso, con una suba del 5,5% respecto de noviembre, pero una caída del 7,4% interanual. En el balance del año, la producción totalizó 3,14 millones de toneladas, un 1,1% menos que en 2024.

image

Según explicó el presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino, el volumen producido “se ubicó levemente por debajo del año anterior, en un contexto de menor faena y cambios en la composición de las categorías enviadas a planta”. La caída fue más marcada en la producción de carne de vacas, mientras que la de vaquillonas mostró una leve recuperación.

Peso de las carcasas, un dato que amortiguó la baja

Uno de los factores que ayudó a moderar el impacto de la menor faena fue el aumento del peso promedio de las carcasas. En diciembre, el rinde promedio fue de 229,6 kilos, y en el promedio anual se ubicó en 231,4 kilos, superando en un 1,4% al registro de 2024.

Desde el ABC señalaron que, si bien el peso promedio mejoró respecto del año pasado, aún se mantiene por debajo de los máximos alcanzados en 2022, lo que refleja las limitaciones que todavía enfrenta la producción ganadera en términos de eficiencia y terminación de los animales.

Menor actividad exportadora y uso de capacidad instalada

Las empresas asociadas al Consorcio ABC faenaron en diciembre unas 357.500 cabezas, lo que representó el 31,6% de la faena total del país. Esta participación resultó inferior a la de noviembre, aunque superior a la de diciembre del año anterior. En el acumulado anual, las plantas del ABC concentraron el 34,2% de la faena nacional.

El informe advirtió que durante el cierre del año se registraron mayores restricciones en la oferta de novillos y vacas con destino a exportación, lo que derivó en un menor nivel de utilización de la capacidad instalada y, en algunos establecimientos, en suspensiones temporales de la actividad.

Con este escenario, la industria frigorífica cerró 2025 con señales de estabilización hacia el final del año, pero todavía condicionada por una oferta ganadera ajustada y un proceso de recomposición que avanza con cautela.