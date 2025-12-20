¿Porqué aumenta la carne vacuna en Argentina?: la definición de la SRA

La entidad advirtió que la suba de la carne vacuna no es un fenómeno aislado.

Luego de las políticas de intervención del gobierno anterior, la ganadería argentina inició un proceso de “normalización” que explica la reciente escalada en el valor de la hacienda. En ese sentido, un informe de la Sociedad Rural Argentina ( SRA ) reveló las claves para entender por qué sube el precio de la carne vacuna .

La entidad advirtió que la suba no es un fenómeno aislado, sino el resultado de un mercado que busca recuperar el terreno perdido frente a la inflación, en un escenario donde la oferta está diezmada por la herencia de la sequía. El mes pasado, por ejemplo, según el Indec , el asado subió 13%.

De acuerdo con el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural, actualmente el stock cuenta con 1,4 millones de terneros menos en dos años, y un cambio de dieta en los hogares que el Indec aún no logra medir con precisión. Además, aclararon que el aumento reciente en el precio de la hacienda surge de la convergencia de factores climáticos, productivos, logísticos y biológicos que se manifiestan en un momento de transición profunda para la ganadería argentina .

En ese marco, sostuvieron que “no es un episodio coyuntural, sino la normalización de un mercado que durante cuatro años mantuvo precios rezagados frente a la inflación”.

estacionalidad

Una transformación en la dieta argentina

Desde el equipo económico destacaron que una fuente importante de confusión es que el IPC ya no refleja, indicaron, los patrones reales de consumo de proteínas. “La dieta argentina se transformó: el pollo y el cerdo avanzaron con fuerza y la carne vacuna redujo su participación. Como el índice sigue midiendo hábitos que ya no representan a la mayoría de los hogares, amplifica la percepción de aumento", afirmaron.

Junto a esto, se suman restricciones físicas derivadas de las lluvias intensas y la precariedad de los caminos rurales. “El menor ingreso de camiones al Mercado Agroganadero de Cañuelas durante las semanas de mayores precipitaciones evidencia cómo la intransitabilidad reduce la oferta disponible en los remates”, siguieron.

sequia

En ese sentido, explicaron que el factor estructural más determinante proviene del pasado reciente. “Entre 2019 y 2023, las malas políticas —intervenciones en precios, restricciones a las exportaciones, cupos y señales contradictorias— desincentivaron la inversión y deterioraron la previsibilidad del sector. Las decisiones productivas tomadas en ese contexto adverso explican también en gran medida los resultados actuales de producción: menos retención de vientres, menor tasa de inversión y menor capacidad de crecimiento del rodeo”, subrayaron.

Disminuyó el nacimiento de terneros

A esto se sumó, indicaron, el impacto de la sequía, que redujo en cerca de 700.000 terneros por año los nacimientos tanto en 2023 como en 2024. Es decir, hubo dos ciclos consecutivos con menos terneros que generaron una base productiva más baja que hoy limita la disponibilidad de animales terminados.

En contraste, la demanda interna se fortaleció con la mejora del salario real, y el mercado internacional exhibió precios más altos y mejor integración de la res. “A nivel regional, tanto Brasil como Uruguay enfrentan restricciones de oferta, lo que sostiene los valores en toda la región”, argumentaron.

vaca

Nuevo clima político

Para el equipo económico de la entidad, el cambio político de 2023 generó un nuevo clima de negocios: “La eliminación de cupos y regulaciones devolvió previsibilidad y reactivó las expectativas de inversión. Sin embargo, la ganadería responde con tiempos biológicos que no pueden acelerarse. Entre la decisión de invertir y la disponibilidad de carne transcurren entre 24 y 36 meses; la recomposición plena del stock llevará entre dos y cuatro años".

En síntesis, dijeron, la suba del precio de la hacienda forma parte de una transición estructural del negocio ganadero argentino, producto de la menor oferta heredada, las dificultades climáticas y logísticas, la recuperación del consumo, los precios internacionales firmes y un nuevo marco sin intervenciones.